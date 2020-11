“Giornata nazionale degli alberi”, incontro pubblico sabato 21 alle 14

Prosegue il cammino avviato dalla nostra Scuola che “esce dentro” la Città: il 21 novembre 2020, dalle ore 14.00, in occasione della celebrazione della “Giornata nazionale degli alberi”, presso il Giardino scolastico del Liceo “Teresa Gullace”, piazza Cavalieri del Lavoro, 18, il Municipio VII organizza l’incontro pubblico “Il faut cultiver notre jardin” (‘Bisogna coltivare il nostro giardino’), per la condivisione del Patto educativo territoriale della Comunità educante diffusa del Municipio VII.

L’incontro si aprirà, dopo la registrazione delle persone presenti, alle ore 14.30 con un intervento musicale della CorOrchestra della Comunità educante, formata da bambine e bambini della scuola di musica Ponte Linari, che eseguiranno il brano di Simone Cristicchi “Lo chiederemo agli alberi”.

In occasione della Giornata sarà piantumato un albero presso il giardino di via Saredo e ne sarà donato un altro ad una scuola del I ciclo che verrà messo a dimora in occasione della Giornata mondiale dei diritti umani.

L’incontro si svolgerà secondo una metodologia partecipata: ai saluti istituzionali e a due brevi relazioni introduttive seguirà un dialogo a più voci condotto tra i/le presenti e coordinato dall’Assessorato che si concluderà alle ore 16.30.

Nel rispetto della vigente normativa anti Covid-19 la partecipazione è consentita fino ad un massimo di 40 persone con prenotazione obbligatoria alla mail istituzionale assessoratoscuolaculturasport.mun07@comune.roma.it

Si potrà partecipare anche da remoto attraverso la diretta trasmessa in streaming dalla Pagina Facebook della Comunità Educante Diffusa del Municipio VII https://www.facebook.com/ComunitaEducanteDiffusaMunicipio7Roma/, in seguito registrata e pubblicata sul sito della Comunità Educante Diffusa.