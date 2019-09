Giornate Europee del Patrimonio 2019 alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Anche quest’anno la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio.

Non solo accoglierà gli utenti anche nel weekend, ma coglierà pienamente lo spirito di questa edizione. Il tema della GEP 2019 è infatti “Un due tre… Arte! Cultura e intrattenimento” e si compone di due parti: la prima invita alla gioiosità e al divertimento fine a sé stesso proprio dell’infanzia e al contempo richiama ritmi e movimenti musicali… Tutte le espressioni artistiche concorrono alla composizione del patrimonio culturale europeo. La seconda parte, “Cultura e intrattenimento”, viene proposto come elemento di riflessione sui benefici che la fruizione del patrimonio culturale può determinare in termini di divertimento, condivisione ed evasione e, più in generale, sul benessere che deriva dall’esperienza culturale.

La Biblioteca ha organizzato una serie di attività ludiche per i bambini e i ragazzi, i lettori del futuro, che attraverso il gioco stimolino curiosità e fantasia nei confronti della letteratura. Chi lo dice che storie e racconti, ciò che spesso è racchiuso nei libri che conserviamo, non possano schiudersi per lo stupore di un bambino? Convinta proprio del contrario la Biblioteca ha organizzato l’Escape room Alla ricerca del libro scomparso, un gioco di logica nel quale i partecipanti rinchiusi in una stanza devono cercare una via d’uscita risolvendo enigmi, rompicapo e indovinelli.

Ancora per i più piccoli, ci sarà la visita guidata L’avventurosa vita dei libri: a partire da domande-stimolo, si ripercorrerà la filiera del libro, da quando “nasce” a quando “muore”, per poi magari rivivere sotto altre forme. I giovani ospiti scopriranno che il libro è un “oggetto vivo”, attorno a cui ruotano le più svariate professionalità, e comprenderanno la funzione di una grande biblioteca di conservazione come la Biblioteca nazionale centrale di Roma.

Si terranno anche visite guidate per adulti che partiranno in vari momenti del weekend. A partire dall’area archeologica e dal Giardino dei Semplici, la visita si sposterà all’interno della Biblioteca e ci si soffermerà sulle due esposizioni permanenti: la mostra La grande biblioteca d’Italia, dedicata alla storia architettonica e artistica della Biblioteca Nazionale, e il museo Spazi900, nato dalla volontà di valorizzare le rilevanti raccolte librarie e archivistiche di scrittori del Novecento. La visita proseguirà poi nelle Sale di lettura, con una particolare attenzione ai cataloghi, alle fonti e ai servizi offerti. Inoltre, con la collaborazione dell’Istituto di Bibliografia Musicale (IBIMUS), sarà possibile approfondire la conoscenza del patrimonio musicale posseduto dalle due istituzioni. Sabato sarà anche possibile visitare il Laboratorio di restauro.

Infine, saranno ospitati anche due importanti eventi musicali, organizzati in collaborazione con l’Istituto di Bibliografia Musicale (IBIMUS): nella mattinata di domenica sarà presentata la collana di 32 DVD Pentagramma rosa con il curatore, prof. Florindo Di Monaco, e il M° Antonia Sarcina, sulla Storia della musica al femminile, compositrici e musiciste nel corso dei secoli e fino ai giorni nostri. Nel pomeriggio, poi, concerto di varie formazioni cameristiche di allievi del Conservatorio “L. Refice” di Frosinone con esecuzione di musiche e letture di autrici dall’antichità ai giorni nostri, con una particolare attenzione alle scrittrici legate a Spazi900.

Il programma dettagliato è disponibile sul sito http://www.bncrm.beniculturali.it/it/790/eventi/3156/ e su Facebook, all’indirizzo https://www.facebook.com/events/507026139866726/. Per informazioni bnc-rm.promozionelettura@beniculturali.it e 064989344.