Arriva in radio e su tutte le piattaforme digitali “Giorni e colori”, il nuovo singolo di Claudio Rigo. Un testo che racconta di un vissuto dalle molteplici sfaccettature, dove ogni colore rimanda ad uno stato d’animo.

“Bianco Rosso, Blu, Nero. Desideri, storie interrotte, un nuovo inizio. Così come piccole paure, ricordi, speranze – racconta lo stesso artista – Quello che ci troviamo davanti ogni giorno da affrontare.

Non c’è buio che non si accenda, che non si incendi nelle luci della notte, luci del palco, luci dell’alba e in noi, poco lucidi’. Questa la riflessione che precede l’ultimo ritornello, e che racchiude le vibrazioni positive emanate da questo brano”.

Claudio Rigo nasce a Torino il 26 novembre 1970 dove studia, vive e lavora fino al 2010. Dopodiché si trasferisce a Milano, dove risiede tuttora. Inizia fin da piccolo a suonare e a studiare il pianoforte, sostiene gli esami presso il Conservatorio di Alessandria.

Tra gli anni ‘90 e 2000 conduce la carriera di pianista di piano bar in giro per l’Italia. Poi interrompe e si dedica all’attività prima di imprenditore, e poi di dirigente, di aziende del campo tessile, attività attuale, e in questi ultimi tre anni ha ricominciato ad incidere nuovi brani. È un cantautore totalmente auto prodotto.