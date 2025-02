Giorno del ricordo, Gualtieri: “Pagina tragica, è doveroso ricordare”

Nel giorno del ricordo, il sindaco Roberto Gualtieri ha deposto una corona di alloro in memoria dei martiri delle Foibe istriane e dell’esodo delle popolazioni giuliano-dalmate all’Altare della Patria a piazza Venezia.

“Oggi rendiamo omaggio alle vittime dei terribili massacri della Foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, una pagina tragica della nostra storia che è doveroso ricordare. Lo facciamo ogni anno sia con le celebrazioni istituzionali, come quella di stamattina all’Altare della Patria, sia con convegni ed iniziative.

Momenti fondamentali per tenere viva la memoria di un capitolo drammatico della nostra storia in cui migliaia di italiani furono vittime di massacri e persecuzioni. Ricordare è un dovere civico e morale che sentiamo forte qui a Roma, dove vive una comunità giuliano-dalmata numerosa che contribuisce alla crescita della città” ha dichiarato Gualtieri.

