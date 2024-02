Giorno del Ricordo, Gualtieri: “Senza memoria non c’è futuro”

Nel Giorno del Ricordo, il sindaco Roberto Gualtieri è salito all’Altare della Patria a piazza Venezia per deporre una corona di alloro in memoria dei martiri delle Foibe istriane e dell’Esodo delle popolazioni giuliano-dalmate.

“Vogliamo ricordare tutti gli esuli istriani e dalmati, – ha affermato il Sindaco – abbiamo il dovere di farlo come nazione e come città. Dobbiamo ricordare chi siamo e da dove veniamo: perchè senza memoria non c’è futuro“.

L’Assessore alla Cultura di Roma Capitale Miguel Gotor è invece intervenuto alla cerimonia programmata a largo Vittime delle Foibe Istriane, nell’area adiacente al capolinea della metro B Laurentina.

Per il Giorno del Ricordo, Roma Capitale ha organizzato una serie di incontri nelle biblioteche, approfondimenti, visite guidate, presentazioni editoriali e attività per gli studenti in programma fino al 23 febbraio. Per maggiori informazioni, leggi l’articolo dedicato all’argomento e consulta il programma. È inoltre in corso di organizzazione il Viaggio del Ricordo dedicato alle scuole superiori.