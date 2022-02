Giorno del Ricordo: una riflessione e un libro

Riceviamo e pubblichiamo dal prof. Giorgio Giannini

Il Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato a maggioranza il 26 marzo 2019, dopo la vittoria del centro destra, la Mozione n. 50 (presentata il 2 febbraio 2019), impegnando la Giunta Regionale a “sospendere ogni contributo finanziario, patrocinio o concessione a beneficio di soggetti pubblici e privati che, direttamente o indirettamente, concorrano con qualunque mezzo a negare o ridurre il dramma delle Foibe e dell’Esodo”. La Mozione è stata subito duramente contestata da diversi storici delle Università della Regione e dal Presidente dell’Istituto storico della Resistenza, il quale ha affermato che con l’approvazione del provvedimento “si torna al pensiero unico, al rifiuto del libero dibattito, confondendo negazionismo ed esercizio della libertà di ricerca e di critica”. Inoltre, la Segreteria Nazionale dell’ANPI, in un duro comunicato, ha affermato che la Mozione “rappresenta una inaccettabile censura perché nega libertà e legittimità alla ricerca storica in base ad un pregiudizio di ordine politico ed ideologico”. Inoltre “è gravemente faziosa perché assume l’opinione degli estensori come inconfutabile verità, mentre occorrerebbe bandire qualsiasi uso politico della storia ed approfondire la conoscenza e il confronto su basi scientifiche”. Infine “è un atto di irresponsabilità, perché, strumentalizzando il terribile dramma delle foibe, fomenta un clima di odio e di rivincita e riapre tensioni del passato con i Paesi confinanti, Slovenia e Croazia”.

Il 23 febbraio 2021 anche il Consiglio regionale del Veneto (retto da una maggioranza di centro destra) ha approvato la Mozione n. 29 (presentata il 9 febbraio) con la quale si impegna la Giunta Regionale a “sospendere ogni tipo di contributo a favore di tutte quelle associazioni che si macchiano di riduzionismo o di negazionismo nei confronti delle foibe e dell’esodo istriano, fiumano e dalmata”. La Mozione, che peraltro usa termini molto forti come l’espressione “si macchiano”, mira ad impedire, con la minaccia di non erogare più fondi alle Associazioni che li organizzano, lo svolgimento di convegni, mostre e pubblici dibattiti, nei quali si esprima una posizione diversa, rispetto a quella della Maggioranza politica di centro destra che governa la Regione, sulle drammatiche vicende delle foibe e dell’esodo istriano-giuliano-dalmata. In questo modo il potere politico avoca a sé il diritto di decidere cosa sia “storicamente vero” su quelle tragedie, elevando a dogma indiscutibile una verità selettiva e parziale, che non è condivisa dalla maggior parte degli storici che hanno fatto studi e ricerche approfondite sull’argomento. Al riguardo, molti storici delle Università venete e gli Istituti storici della Resistenza del Veneto hanno sottoscritto un Appello nel quale si afferma che la Mozione “enuncia come verità storiche definitivamente acquisite dati e interpretazioni che gli storici hanno più volte messo in discussione con studi accurati sulla base dei documenti disponibili”. Pertanto, con la Mozione si cerca di “limitare la ricerca, il dibattito scientifico e la libera discussione su un tema importante e dibattuto quale quello delle foibe e delle violenze del confine orientale”. Si auspica quindi che la Regione “sostenga la ricerca storica, su questo come su altri eventi della storia, sulla base dei valori di pace e di convivenza civile espressi dalla nostra Carta Costituzionale e dai Trattati dell’UE e che contribuisca a conservare un clima culturale di dibattito, di sereno approfondimento e confronto civile”.

LA LEGGE “SINGOLARE” DEL FRIULI PER RICORDARE IL DRAMMA DELLE FOIBE E DELL’ESODO

Il 2 aprile 2021 è entrata in vigore in Friuli Venezia Giulia la Legge regionale 12 marzo 2021 n. 4, approvata il 19 febbraio 2021 dal Consiglio regionale, relativa a “Interventi volti alla conoscenza, alla diffusione e al ricordo del dramma delle foibe e dell’esodo istriano-fiumano-dalmata”.

In particolare la Legge stanzia 20.000 euro l’anno per l’organizzazione annuale del Concorso denominato “Foibe ed esodo. Un ricordo da non dimenticare”, per gli studenti delle scuole primarie e secondarie, sia statali che paritarie, della Regione. I sei studenti vincitori sono premiati in una solenne cerimonia, organizzata nell’Aula del Consiglio regionale, in occasione del Giorno del Ricordo. Inoltre, accompagnati ciascuno da un familiare, partecipano ad un viaggio-premio con visite alle foibe di Basovizza e Monrupino, al Museo del “Centro Raccolta Profughi” di Padriciano ed al Museo “Magazzino 18”, nel porto vecchio di Trieste, ed anche ad altri “luoghi simbolo” individuati annualmente. Stupisce però che i lavori curati dagli studenti sono valutati da una Commissione di cui fanno parte solo i rappresentanti delle Associazioni che ricordano le vittime delle foibe e gli esuli istriano-giuliano-dalmati, senza alcuna presenza di esperti e di storici, neppure se docenti delle Università regionali. Questo aspetto è stato “stigmatizzato” nella Relazione di minoranza sulla Legge, nella quale in particolare si afferma che la Legge “alimenta una lettura rancorosa, squilibrata e divisiva della tremenda vicenda” delle foibe, mentre “si dovrebbe favorire, soprattutto nelle Scuole, una riflessione e una commemorazione condivisa, che unisce”. Al riguardo sarebbe stato opportuno coinvolgere, oltre che i docenti universitari, “anche rappresentanze istituzionali delle Comunità slovene in Italia e delle Comunità italiane in Slovenia e Croazia”.

LA PROPOSTA DI LEGGE PER EQUIPARARE LA NEGAZIONE E LA MINIMIZZAZIONE DELLE FOIBE E DELLA SHOAH

Nel febbraio 2021 è stata approvata dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, su iniziativa dei Consiglieri di Fratelli d’Italia, la Proposta di Legge nazionale, inviata alla Camera alla Deputati, di integrazione dell’art. 604 Bis del Codice Penale, relativo a reato di “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa” (introdotto nel nostro Ordinamento dalla Legge 16 febbraio 2016 n. 115, che ha ratificato la Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale), che prevede la reclusione da due a sei anni per la negazione o la minimizzazione della Shoah e dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra (definiti dagli art. 6,7 e 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale, ratificato con la Legge 12 luglio 1999 n. 232). In pratica, si vuole equiparare “i massacri delle foibe” alla Shoah ed ai crimini di guerra e contro l’umanità, mettendoli sullo stesso piano. Sullo stesso argomento, il 29 aprile 2021 un Senatore di Fratelli d’Italia, ha presentato il Disegno di legge n. 1255 allo scopo di “rafforzare gli strumenti di contrasto dei crescenti e preoccupanti fenomeni di negazionismo, giustificazionismo e riduzionismo del massacro delle foibe, che continuano reiteratamente a manifestarsi in occasione di pubbliche celebrazioni e commemorazioni storiche, con grave offesa per la dignità umana, al coscienza collettiva e la memoria storica del nostro Paese”. In definitiva si ritiene che la previsione del reato “è necessaria e indispensabile al fine di condannare e contrastare, con assoluta fermezza, chiarezza e coerenza, il fenomeno del negazionismo di una delle pagine più tragiche della storia del nostro Paese”. Lo stesso Senatore ha presentato in precedenza, il 31 gennaio 2019, il Disegno di legge n. 1038 per la modifica della Legge 30 marzo 2004 n. 92, che ha istituito il Giorno del Ricordo, per sostituire la parola “vittime” delle foibe, con la parola “martiri” delle foibe, affermando nella Relazione che “il numero degli infoibati e dei massacrati nel lager (titini N.d.A) fu superiore alle 20.000 persone”. Inoltre, il 16 novembre 2021 alcuni Deputati di centro destra hanno presentato alla Camera la Proposta di Legge n. 3372 per introdurre nel Codice Penale l’art. 604 quater, che prevede come reato “la negazione, la grave minimizzazione o l’apologia dei massacri delle foibe”, punito, se non costituisce un reato più grave, con l’ammenda da 3.000 a 7.000 euro

IL MANIFESTO DIFFUSO DALLA REGIONE PIEMONTE

Recentemente la Regione Piemonte, governata da una Maggioranza di centro destra ha diffuso per le celebrazioni del Giorno del Ricordo un manifesto che raffigura dei soldati titini, rappresentati come giganteschi mostri, che inseguono alcuni civili terrorizzati, che è stato duramente criticato dai Partiti di opposizione e dall’Anpi. In particolare, il Presidente del Gruppo consiliare regionale di Liberi e Uguali-Verdi, ha affermato che il manifesto “ha l’aspetto di un manifesto di propaganda nazista” Il 31 gennaio 2022 la Segreteria Nazionale dell’Anpi ha emanato una dichiarazione nella quale si afferma, in modo netto e chiaro, che il manifesto è “una vergogna”.

È invece lodevole l’iniziativa congiunta dell’ANPI Nazionale e dell’Associazione dei partigiani sloveni, denominata “La storia insieme”, che si è svolta il 5 febbraio 2022 a Gorizia (città divisa fino all’ingresso della Slovenia nella UE) allo scopo di “affrontare insieme, con serietà storica, le drammatiche vicende del confine orientale”.

GIORGIO GIANNINI – Nato a Roma, dove risiede, il 23 ottobre 1949, ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza, la Specializzazione in Diritto penale e Criminologia ed il Perfezionamento in Scienze Amministrative presso l’Università “La Sapienza”, di Roma.

E’ stato obiettore di coscienza al servizio militare, svolgendo il servizio civile sostitutivo, e docente di ruolo di Discipline Giuridiche ed Economiche dal 1978 al 2009. Negli anni 1996-97 e 1997-98 ha prestato servizio in “assegnazione” presso il Museo Storico della Liberazione di Roma in Via Tasso 145, Roma. Dal 1989 al 2001 è stato Consigliere per i Verdi nella Circoscrizione 18 e dal 2006 al 2008 nel Municipio 13. Nel 2008 è stato Consulente presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. Dal 2006 è presidente dell’associazione pacifista e nonviolenta Centro Studi Difesa Civile www.pacedifesa.org – di cui è stato cofondatore nel 1988.

Fa parte del Direttivo del Circolo Giustizia e Libertà, fondato a Roma nel 1948 da partigiani del Partito d’Azione e della Associazione democratica Giuditta Tavani Arquati, fondata a Roma nel 1887 per tutelare gli ideali risorgimentali, ed è membro della Associazione nazionale del libero pensiero Giordano Bruno, costituita a Roma nel 1906 per tutelare gli ideali di libertà e di laicità.

Ha pubblicato vari libri storici, in particolare si ricorda, riguardo questa occasione: La tragedia del confine orientale. L’italianizzazione degli Slavi, le foibe,l’esodo giuliano-dalmata, Luoghi Interiori 2019, premiato a Città di Castello (PG) nel 2018.

Questo libro ricorda non solo la tragica vicenda delle foibe del settembre 1943 e del maggio-giugno1945 nella Venezia Giulia e nell’Istria, l’esodo dei giuliano-dalmati nel dopoguerra, dopo la firma del Trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947 e del Memorandum di Londra del 5 ottobre 1954, di cui parla la Legge 30 marzo 2004 n. 92 che ha istituito il Giorno del ricordo … ma anche i tragici fatti accaduti in quella Regione, sia dopo l’annessione successiva alla Grande Guerra, con la ‘italianizzazione forzata’ della popolazione di lingua slovena e croata. Si ricorda anche il conseguente tentativo di distruggere la cultura locale durante la Seconda guerra mondiale, con la brutale repressione del dissenso slavo e l’internamento in appositi Campi di concentramento, di oltre 100.000 civili, considerati pericolosi perché sostenitori del movimento di resistenza.

Pertanto, a 15 anni dalla approvazione della Legge 30 marzo 2004 n.92, che ha istituito il Giorno del ricordo, il libro vuole raccontare anche la storia di quello che avvenne dopo l’annessione conseguente alla Grande Guerra dei territori con popolazione slovena e croata e soprattutto durante il secondo conflitto mondiale. Sono stati due decenni drammatici per la popolazione locale di lingua non italiana, che possono spiegare almeno in parte, senza però giustificare, quanto è accaduto nell’immediato dopoguerra.

Nell’Appendice si racconta la italianizzazione della popolazione tirolese in Alto Adige, simile a quella subita dalla popolazione slovena e croata, storia che pochi conoscono.

Nell’ampia documentazione ci sono, oltre alla Legge 92 del 2004, una sintesi del lungo iter legislativo per la sua approvazione, durato oltre nove anni, ed una bozza di proposta di legge per la sua integrazione, completando la memoria del Giorno del ricordo, alla politica di ‘italianizzazione’ della popolazione slovena e croata (ed anche tirolese) attuata dal regime fascista. C’è infine la Relazione della Commissione storico-culturale italo-slovena, che ha operato dal 1993 al 2000, pubblicata solo dal Governo sloveno nel 2001, alla quale fanno riferimento molte note.