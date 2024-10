Giovane carabiniere, sventa una rapina a un turista nel cuore di Roma subito dopo la laurea: arrestato 29enne

Gaetano Rispoli, giovane carabiniere originario di Aversa (Caserta), è diventato protagonista di un episodio eroico subito dopo aver conseguito la laurea in Scienze Giuridiche con il massimo dei voti.

Nella giornata di Martedì mattina, appena uscito dall’auditorium dove aveva discusso la sua tesi e ottenuto un prestigioso 110, il militare, in servizio presso la Stazione Roma Quirinale e la Compagnia Roma Centro, si stava dirigendo con i familiari e due colleghi verso il rione Monti per festeggiare con un aperitivo. Ma la sua giornata di trionfi non era ancora finita.

Mentre si trovavano sulle scalinate della Salita del Grillo, i carabinieri, liberi dal servizio, hanno assistito a una rapina in pieno centro: due uomini avevano distratto un turista per poi rubargli la borsa e fuggire rapidamente a piedi.

Senza esitazione, e con ancora la corona d’alloro in testa a simboleggiare il traguardo appena raggiunto, Rispoli e i suoi colleghi si sono lanciati all’inseguimento dei malviventi.

Dopo una corsa concitata, sono riusciti a bloccare uno dei rapinatori, che aveva con sé la valigia contenente 5.000 dollari in contanti, documenti e oggetti personali del turista derubato.

Durante il fermo, uno dei carabinieri è scivolato riportando lievi lesioni, con una prognosi di 10 giorni. Nonostante il tentativo del rapinatore di divincolarsi, l’operazione si è conclusa con il recupero della refurtiva e l’arresto dell’aggressore.

L’uomo fermato, un 29enne di origine marocchina senza permesso di soggiorno, è stato portato in aula a Piazzale Clodio per il processo per direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto il divieto di dimora a Roma, aprendo la strada per la sua espulsione.

Un giorno che avrebbe dovuto essere dedicato esclusivamente ai festeggiamenti per un grande successo accademico si è trasformato in un esempio di coraggio e senso del dovere.

Grazie all’intervento tempestivo di Gaetano Rispoli e dei suoi colleghi, il turista ha potuto riavere i suoi effetti personali e una rapina è stata sventata nel cuore della Capitale.

