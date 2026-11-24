Notte di sangue nel quartiere San Lorenzo, dove un giovane di ventitré anni di origine brasiliana è stato soccorso all’alba con varie ferite da arma da taglio ed è ora ricoverato in pericolo di vita.

L’allarme è scattato poco prima delle cinque di questa mattina, martedì 24 novembre, con una chiamata al 112 che ha portato i Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo in largo degli Osci: lì i militari hanno trovato il ventitreenne a terra in condizioni drammatiche.

Preso in carico dai sanitari del 118, il ragazzo è stato trasferito d’urgenza in codice rosso al Policlinico Umberto I, dove versa in condizioni gravissime e non è al momento in grado di fornire elementi utili agli inquirenti.

I rilievi della Settima Sezione e la caccia a movente e responsabili tra telecamere e testimoni

Sul luogo del ritrovamento sono accorsi anche gli specialisti della Settima Sezione del Nucleo Investigativo di Roma per eseguire i rilievi tecnici, mentre le indagini sono state affidate al Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante insieme alla Stazione locale.

Al momento restano ancora ignoti sia l’identità dell’aggressore sia il movente del ferimento, su un quadro investigativo ancora frammentario: i militari passeranno al vaglio i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona e sentiranno eventuali testimoni per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

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