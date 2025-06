Giovane minaccia il suicidio ai Mercati di Traiano

Momenti di tensione questa mattina presso i Mercati di Traiano, dove un giovane di nazionalità straniera è salito sul balcone dell’edificio minacciando di togliersi la vita.

Sul posto sono immediatamente intervenute alcune pattuglie del I Gruppo “Centro” della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno avviato un delicato dialogo con il ragazzo nel tentativo di dissuaderlo dal gesto estremo.

L’intervento si è protratto per diverso tempo durante il quale gli agenti hanno mantenuto la calma e cercato un contatto umano con il giovane.

Fondamentale si è rivelata la collaborazione di un connazionale dell’uomo, che ha fatto da interprete facilitando la comunicazione con gli agenti. Grazie all’intervento il ragazzo è stato infine convinto a desistere.

Intervenuto anche personale dei Vigili del Fuoco, che ha messo in sicurezza l’area per evitare tragiche conseguenze insieme ai Carabinieri. Il giovane è stato accompagnato all’ospedale Santo Spirito, dove si trova attualmente ricoverato per accertamenti.

