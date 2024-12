Giovane morto dopo malore, questore revoca licenza a noto locale Eur

Era uno dei punti di ritrovo più celebri della movida romana, capace di attirare migliaia di giovani ogni weekend per eventi musicali e ricevimenti.

Oggi, però, il destino del noto locale dell’Eur ha subito una svolta drastica: il Questore di Roma ha disposto la revoca della licenza, una decisione che pone fine a una lunga serie di irregolarità e gravi episodi culminati nel tragico decesso di un giovane avventore.

Le irregolarità emerse durante i controlli

Il locale era già finito nel mirino della Polizia Amministrativa a seguito di numerose segnalazioni ricevute nei mesi precedenti, molte delle quali evidenziavano situazioni anomale e rischiose.

Il controllo, effettuato nella notte tra il 7 e l’8 dicembre scorso, ha rivelato una lista preoccupante di violazioni.

Tra le irregolarità riscontrate:

La presenza di oltre 2000 persone, a fronte di una capienza massima di 600 unità;

Uscite di emergenza ostruite o con approdi non sicuri;

Estintori fuori norma;

Addetti alla sicurezza privi di titoli e formazione adeguata.

Un tragico epilogo

Durante il controllo, gli agenti hanno scoperto un episodio ancor più drammatico: un giovane, colpito da un malore all’interno del locale, era deceduto poco dopo.

In un comportamento ritenuto grave dagli inquirenti, il personale della discoteca non aveva informato la polizia presente sul posto, trasferendo invece il giovane all’esterno del locale, probabilmente per evitare ripercussioni sull’attività.

Questo episodio ha acceso i riflettori su una gestione già in passato protagonista di eventi tragici.

Nel luglio 2023, infatti, un altro giovane era morto per abuso di alcol e sostanze stupefacenti, un caso che aveva già portato alla sospensione temporanea della licenza.

Le conseguenze giudiziarie

La gravità delle violazioni, unite alle dinamiche che hanno portato al decesso del giovane, hanno spinto le autorità a disporre il sequestro penale del locale, principalmente per il mancato rispetto delle normative antincendio e di sicurezza sul lavoro.

Oggi, nonostante il dissequestro del locale da parte della magistratura, i molteplici profili di illegalità hanno determinato la revoca definitiva della licenza da parte del Questore di Roma.

