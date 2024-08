Giovane turista ucraino fermato e sanzionato per atto vandalico ai danni del Colosseo

Un turista di 19 anni ucraino in vacanza nella capitale è stato raggiunto dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale che lo hanno subito denunciato. Rischia una multa fino a 10mila euro.

Stava incidendo su un muro del Colosseo le sue iniziali quando è stato notato da una visitatrice che ha fatto scattare l’allarme.

GUALTIERI: “NESSUNO SPAZIO PER TEPPISTI E IDIOTI”

“Bene l’intervento delle forze dell’ordine che hanno fermato e sanzionato l’autore del nuovo atto vandalico ai danni del Colosseo. In una città ricca di tesori che sono patrimonio dell’umanità non può certo esserci spazio per teppisti e idioti”. Così, in una nota, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙