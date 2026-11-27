Giovanni De Gennaro, i funerali lunedì 30 novembre a Roma nella Basilica di Santa Maria degli Angeli
Sabato 28 novembre dalle 9 alle 17 l'omaggio al feretro nella cappella di via Pier della Francesca, lunedì 30 novembre alle 12 la cerimonia funebre
Si terranno a Roma lunedì 30 novembre, alle ore 12, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, i funerali del prefetto Giovanni De Gennaro. A renderne noti data, orario e luogo è stata la Polizia di Stato attraverso una comunicazione ufficiale.
L’omaggio nella cappella di via Pier della Francesca nella giornata di sabato 28 novembre
Prima delle esequie solenni di lunedì, sarà possibile porgere un ultimo saluto già nella giornata di, sabato 28 novembre: dalle ore 9 alle ore 17, infatti, il feretro sarà esposto nella cappella della Scuola superiore di Polizia, a Roma, in via Pier della Francesca.
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