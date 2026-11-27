Si terranno a Roma lunedì 30 novembre, alle ore 12, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, i funerali del prefetto Giovanni De Gennaro. A renderne noti data, orario e luogo è stata la Polizia di Stato attraverso una comunicazione ufficiale.

Prima delle esequie solenni di lunedì, sarà possibile porgere un ultimo saluto già nella giornata di, sabato 28 novembre: dalle ore 9 alle ore 17, infatti, il feretro sarà esposto nella cappella della Scuola superiore di Polizia, a Roma, in via Pier della Francesca.

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