Giovedì 11 aprile 2019, Assemblea Generale del Comitato di Quartiere Largo Beltramelli

Giovedì 11 aprile 2019, dalle ore 17.30, presso la sala grande della Parrocchia di San Romano Martire, in Roma, con ingresso da via delle Cave di Pietralata 81, ci sarà l’Assemblea Generale del “Comitato di Quartiere Largo Beltramelli”.

Durante l’assemblea si svolgeranno anche le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali (previste, da Statuto, ogni tre anni).

Questo l’ordine del giorno:

1) Relazione del Presidente;

2) Approvazione resoconto economico anno 2018;

3) Approvazione resoconto economico di previsione anno 2019;

4) Programma attività anno 2019;

5) Proposta modifica Statuto;

6) Deliberazione quota di iscrizione per l’anno 2019;

7) Elezioni nuovo Consiglio Direttivo, dalle ore 18.00 alle ore 20.00;

8) Varie ed eventuali.

Ne dà notizia il Segretario del Comitato, che è anche l’estensore del presente articolo.

Chiunque volesse candidarsi alle elezioni può farlo, purché sia iscritto e presenti, al Segretario, la relativa domanda entro la data del 5 aprile. Potranno votare anche coloro che si iscriveranno fino all’inizio delle votazioni. Questi due punti, però, sono vincolati all’approvazione preventiva dell’Assemblea (v. punto 5).

La zona di riferimento è quella che gravita sulla via Tiburtina, intorno a Largo Beltramelli e al mercato rionale di San Romano; compresa, orientativamente, all’interno del perimetro tra le vie Achille Tedeschi, via Vacuna, via dello Scalo Tiburtino, via e Largo Camesena, via Bertarelli, via C. Caneva, via T. Cartella, via di San Romano, via P. Ottoboni, via Tiburtina, via dei Durantini, via Filippo Meda, zona metro Quintiliani e strade limitrofe.

I cittadini residenti, domiciliati o aventi interessi e/o attività nel quartiere sono invitati a partecipare.

Pericle Eolo Bellofatto