Giovedì 18 luglio apertura serale straordinaria in musica al Museo Nazionale Romano

Proseguono le aperture straordinarie serali estive al Museo Nazionale Romano diretto da Daniela Porro. Giovedì 18 luglio le Terme di Diocleziano resteranno aperte oltre l’orario consueto per ospitare alle ore 21 la performance musicale del Forte Trio, ensemble cameristico proveniente dal Kazakistan.

Il Trio Nazionale della Repubblica del Kazakistan è un ensemble musicale sotto la tutela dell’Organizzazione Statale “Kazakhconcert” composto dai musicisti professionisti Dinara Bazarbaeva-Sakhaman – violino, Murat Narbekov – violoncello e Timur Urmancheyev – pianoforte e direttore artistico.

Il vasto repertorio del Forte Trio spazia dalla musica barocca alle composizioni jazz moderne, dalla musica folkloristica kazaka alla musica classica nazionale.

Il concerto, che si svolgerà giovedì 18 luglio alle ore 21 (aula XI) alle Terme di Diocleziano, in collaborazione con il Festival della Piana del Cavaliere, prevede l’esecuzione dei seguenti brani:

Felix Mendelssohn

Trio N. 1 in re minore

Astor Piazzolla

The Four Seasons of Buenos Aires

Zhaim, Körogli

Poema

Sergej Vasil’evič Rachmaninov

Vocalise

Manuel De falla

Fire dance

Ksenia Raimkulova

due brani dal balletto “Sounds of the Time

Il Museo Nazionale Romano ha in programma anche per il mese di agosto aperture serali straordinarie – dalle ore 20 alle 22.30 – con biglietto d’ingresso all’insegna di visite guidate e performance teatrali e musicali.

Le prossime date di apertura saranno giovedì 1 agosto sempre alle Terme di Diocleziano, venerdì 2 agosto a Palazzo Massimo e infine giovedì 29 agosto presso Palazzo Altemps.