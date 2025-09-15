Giro di vite della Polizia Locale su “gioco delle tre campanelle” e abusivismo commerciale: blitz in tutto il centro storico

Un colpo deciso ai fenomeni che deturpano il cuore di Roma, tra truffe, degrado e commercio abusivo.

La Polizia Locale di Roma Capitale ha intensificato i controlli nelle aree a più alta affluenza turistica, dispiegando un team speciale composto dagli agenti del I Gruppo Centro, del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) e dell’Unità SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale).

I risultati non si sono fatti attendere. Solo negli ultimi giorni sono stati oltre 20 i soggetti fermati mentre tentavano di raggirare turisti con il famigerato “gioco delle tre campanelle”, pratica illegale che da anni infesta le vie del centro.

L’ultimo blitz, ieri sera, ha colpito le strade attorno a Fontana di Trevi: in pochi minuti i caschi bianchi hanno bloccato nove persone, tutte di nazionalità romena e di età compresa tra i 26 e i 52 anni, colte in flagranza mentre mettevano in scena la truffa. Attrezzatura e banconote sono state sequestrate, i responsabili denunciati.

Operazioni analoghe sono state condotte anche in altre zone simbolo della Capitale, dal Colosseo a Piazza Venezia, confermando una presenza costante delle pattuglie nei luoghi più battuti dai turisti.

Ma la stretta riguarda anche il commercio abusivo: negli ultimi giorni gli agenti hanno effettuato numerosi sequestri di merce contraffatta, con oltre 3mila articoli sottratti al mercato illecito. Borse griffate, cinture, portafogli e orologi venduti illegalmente sulle strade del centro sono stati intercettati e tolti dalla circolazione.

