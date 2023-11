“Giù le mani dalle donne”, eventi in tutta la città 

In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza Contro le Donne, il 25 Novembre 2023 Roma Capitale si tingerà di arancione con una serie di eventi diffusi su tutto il territorio: laboratori, mostre, concerti, convegni, tavole rotonde ma anche spettacoli e iniziative sportive per dire “basta alla violenza contro le donne” e riflettere insieme sulle azioni da intraprendere per fermare il dilagare di questo drammatico fenomeno.

Anche l’edizione di Musei in Musica di quest’anno si tingerà di arancione: gli artisti e le artiste che si esibiranno, oltre a indossare un fiocchetto di colore arancione, si faranno promotori di messaggi di sensibilizzazione leggendo o interpretando brani musicali dedicati a questo tema.

L’Arancione sarà ancora protagonista in Piazza del Campidoglio illuminando Palazzo Senatorio. Appuntamento a tutti i romani alle ore 18.00.

Un calendario condiviso fortemente voluto dall’assessorato alle Pari Opportunità che ha coinvolto Biblioteche di Roma, I Centri Anti Violenza di Roma Capitale e tutti i Municipi con un ricco e variegato programma.

Dal “Premio 2023 sguardo di donna per la non violenza” a una partita di calcio tra due squadre femminili juniores del Montespaccato Club, che indosseranno la maglia rosa del 1522, dai workshop per imparare tecniche di autodifesa all’evento di sport danza e moda “Ora basta con la violenza sulle donne” organizzato con il patrocinio della Presidenza dell’Assemblea Capitolina.

E ancora tavole rotonde, spettacoli teatrali e letture per sensibilizzare su quello che è ormai diventato un problema culturale.

Tra i gesti simbolici quello delle “panchine rosse”, una per ogni scuola per il Municipio IX e una all’isola Farnese.

E per finire flashmob per fare rumore e urlare insieme “Giù le mani dalle donne”.

IL PROGRAMMA

