Giubileo alle porte: la Polizia di Stato intensifica i controlli e sospende tre strutture ricettive a Roma

Con l’avvicinarsi del Giubileo, la Polizia di Stato sta alzando il livello di guardia nella capitale, intensificando i controlli sulle strutture ricettive per garantire la sicurezza di residenti e turisti.

Nella giornata di ieri, tre strutture sono state colpite da provvedimenti di sospensione della licenza, emessi dal Questore di Roma ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.).

Primo sigillo: la chiusura in via Napoleone III

Il primo intervento ha visto gli agenti del commissariato Esquilino mettere un sigillo su una struttura di via Napoleone III, che rimarrà chiusa per i prossimi cinque giorni.

Durante i controlli amministrativi, è emerso che il titolare non aveva comunicato le generalità degli ospiti, violando così le norme vigenti. Inoltre, il numero dei posti letto dichiarati era risultato superiore di due unità rispetto a quanto riportato. Per tali irregolarità, il titolare della struttura è stato denunciato.

Due chiusure in via Carlo Cattaneo: un unico titolare nel mirino

Ma non è finita qui: altre due strutture ricettive, gestite dallo stesso titolare, sono state chiuse in via Carlo Cattaneo.

Anche in questo caso, gli agenti hanno scoperto che gli alloggiati non erano stati censiti nell’apposito portale, un’ulteriore violazione delle normative di registrazione.

Anche in questa situazione, il titolare è stato denunciato, sottolineando la fermezza delle autorità nel garantire la sicurezza e la legalità nel settore dell’accoglienza turistica.

Sospensione delle attività:

Con la notifica del provvedimento del Questore, le due strutture di via Carlo Cattaneo, così come quella di via Napoleone III, sono ora soggette a una sospensione delle attività ricettive per cinque giorni.

