Giubileo dei Giovani e grandi eventi del fine settimana: Polizia Locale in campo con oltre 3500 agenti

Sono oltre 3500 le unità della Polizia Locale di Roma Capitale impegnate nei servizi mirati alla sicurezza e in tutte le attività finalizzate al regolare svolgimento degli eventi in programma per il Giubileo dei Giovani in questo fine settimana.

A partire da oggi, fino a martedì 5 agosto, il Comando Generale del Corpo ha predisposto un piano rafforzato di vigilanza, con uno spiegamento di forze proveniente da tutti i gruppi territoriali e speciali, per assicurare i servizi necessari a tutela dei tanti pellegrini giunti in queste ore nella Capitale e per agevolare la fruibilità degli spazi adibiti ai grandi eventi, garantendo nel contempo la circolazione veicolare e pedonale.

Oltre alle specifiche attività svolte su strada e tramite capillari posti di controllo intorno alle aree interessate, i caschi bianchi stanno eseguendo tutte le azioni necessarie al supporto dei pellegrini e dei cittadini, unitamente al personale della Protezione Civile, nonché i servizi atti a garantire adeguati livelli di sicurezza, insieme alle altre forze di polizia. Messa in campo anche una quota di personale in abiti civili per contrastare i fenomeni di illegalità e di abusivismo commerciale.

