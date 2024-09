Giubileo, Gualtieri convoca riunione su sicurezza nei cantieri

Il Sindaco Roberto Gualtieri, in qualità di Commissario straordinario per il Giubileo, ha convocato una riunione sulla sicurezza nei cantieri del Giubileo.

La riunione, anche alla luce della vicenda riguardante il crollo del cavalcavia sulla Roma/Napoli, si terrà venerdì alle ore 10 in Campidoglio e vedrà la partecipazione delle organizzazioni sindacali confederali e di categoria, delle organizzazioni datoriali e dei soggetti attuatori firmatari del Protocollo di legalità sottoscritto in Prefettura e del Protocollo d’intesa sulle opere del Giubileo sottoscritto in Campidoglio il 30 novembre 2023.

