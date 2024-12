Giubileo, in corso lavori notturni in viale delle Milizie

Più sicurezza per gli utenti della strada in viale delle Milizie grazie all’intervento di rifacimento del manto stradale a cura del dipartimento infrastrutture e lavori pubblici (Dilp).

Le lavorazioni sono iniziate a metà novembre e termineranno il 20 dicembre, si estendono su una lunghezza di circa 1,2 km e sono finanziate con oltre 2,4 milioni di euro del Giubileo.

Il cantiere si svolge di notte (dalle 23 alle 6 del mattino), le lavorazioni hanno interessato nella prima fase la corsia preferenziale centrale dove sono posizionate le rotaie del tram, a seguire sono stati avviati i lavori sulle le altre 4 corsie, si lavora prima in un senso di marcia, poi nell’altro, per non interrompere mai la circolazione.

In questa fase, in alcuni tratti è in lavorazione il binder, lo strato sottostante al tappetino d’usura, al termine verrà steso lo strato più superficiale di asfalto, saranno messi in quota i tombini e pulite le caditoie.

La porzione di asfalto in prossimità degli incroci viene lasciata per ultima. Infatti, procedendo il cantiere in un unico senso di marcia alla volta, per non creare dislivelli, l’area dell’incrocio viene lavorata tutta insieme.

In contemporanea, per ottimizzare i tempi, è in corso la potatura delle alberature; pertanto, anche in coordinamento con il dipartimento ambiente si prosegue con il rifacimento della strada.

Al termine di tutte queste operazioni verrà terminato il lavoro con la segnaletica orizzontale.

“Il Piano strade di Roma Capitale prosegue – commenta l’assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini. Nel corso degli ultimi tre anni abbiamo riqualificato circa l’70 per cento delle strade della viabilità principale in capo al Dilp che con l’occasione delle celebrazioni giubilari sta intervenendo anche in diverse strade di competenza municipale; infatti, dopo le feste, in orario notturno il Dilp interverrà in altre tre strade municipali, via Cesi, via Virgilio e via Cassiodoro.

Come nelle altre strade su cui operiamo, si tratta di lavori di rifacimento profondo della piattaforma stradale. In questo caso lavoriamo su una superficie molto estesa, trattandosi di una strada con 4 corsie, più una corsia centrale preferenziale.

Il coordinamento con la Mobilità e con l’Ambiente – conclude Segnalini – è fondamentale per eseguire lavorazioni puntuali nel rispetto del cronoprogramma”.

