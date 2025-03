Giubileo, nuovo campionatore per monitoraggio ambientale Arpa

L’ufficio del Commissario Straordinario per il Giubileo ha acquistato per Arpa Lazio un nuovo campionatore e un gas cromatografo-spettrometro di massa ad alta risoluzione per il monitoraggio ambientale.

Questa nuova strumentazione, finanziata con 250 mila euro di fondi giubilari, consentirà di dimezzare i tempi di risposta in caso di emergenze, passando da 48 a 24 ore, e di analizzare rapidamente sostanze pericolose come le diossine.

Il sistema, già operativo, potenzia la capacità di intervento di Arpa Lazio, che ha messo a disposizione personale altamente qualificato per il suo utilizzo.

Il Commissario Straordinario per il Giubileo, Roberto Gualtieri, ha dichiarato: “Dimezziamo i tempi di risposta in caso di emergenze ambientali nella Capitale, passando da 48 a 24 ore e diventando i primi in Italia a garantire una tale capacità di intervento e di monitoraggio.

Continuiamo a lavorare in sinergia con la Regione Lazio e con Arpa Lazio, che svolge un compito prezioso a garanzia di tutti i cittadini, fornendogli due nuovi strumenti che ci consentiranno di affrontare al meglio gli anni a venire, a partire da un evento impegnativo come il Giubileo“.

Il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha aggiunto: “La tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini è una priorità per la Regione Lazio. Grazie a questa importante strumentazione, da oggi Arpa Lazio sarà in grado di intervenire tempestivamente in caso di emergenza, garantendo così maggiore sicurezza ed efficienza.

Una risposta significativa, resa possibile da una sinergia istituzionale efficace, che ha il compito di rendere Roma e il Lazio più sicuri sul fronte della sicurezza ambientale. Ringrazio il Governo e il suo commissario straordinario per il Giubileo, Roberto Gualtieri, per un investimento che rappresenta un valore aggiunto, non solo per l’Anno Santo, ma anche per il futuro del territorio“.

