Giubileo, processioni e raduni dal 19 al 21 agosto

Proseguono in città, con processioni e raduni, gli eventi giubilari previsti nel calendario dell’Anno Santo.

Martedì 19 Agosto

Dalle 9:30 alle 14:30 all’Esquilino è in programma una processione dell’Association Pelerinage de Tradition, che da piazza Santa Croce in Gerusalemme raggiungerà piazza di Santa Maria Maggiore percorrendo via Conte Verde, piazza Vittorio Emanuele II, via Carlo Alberto. All’evento è prevista la partecipazione di 4 mila fedeli.

Possibili modifiche e deviazione per le linee 3Tram, 16, 70, 71, 360, 514Bus, 590, 649, 714.

Dalle 7 del 19 agosto alle 20 del 20 agosto via del Monte Oppio sarà chiusa tra via delle Terme di Tito e via delle Terme di Traiano

Mercoledì 20 Agosto

Dalle 9:30 alle 14 raduno nel Parco di Colle Oppio, organizzata dall’Associazione Fraternità San Pio X. Alle 18:30, i partecipanti si sposteranno in processione fino a piazza san Giovanni in Laterano percorrendo le strade del Parco, viale del Monte Oppio, via Merulana, viale Manzoni, via Emanuele Filiberto fino a piazza San Giovanni in Laterano. Sono possibili fermi a vista o limitazioni per le linee 3Tram, 16, 51, 81, 85, 87, 360, 590, 714, 792. All’evento è prevista partecipazione di circa 6 mila persone.

Alle 10 sul Sagrato della Basilica di San Pietro sarà celebrata l’Udienza Generale presieduta da Papa Leone XIV. Chiusure e rallentamenti sono in programma nelle principali strade nell’area del Vaticano.

Giovedì 21 agosto

Dalle 10:30 alle 12:30 una processione di circa 4 mila persone da piazza Pia raggiungerà San Pietro sfilando lungo via della Conciliazione.

Per maggiori informazioni su viabilità e trasporto pubblico romamobilita.it

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.