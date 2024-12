Giubileo, sicurezza potenziata nelle stazioni della Metro C: presidi fissi e steward antincendio h24

La sicurezza nelle stazioni della Metro C di Roma si rafforza ulteriormente con l’introduzione di guardie giurate fisse in servizio durante tutte le ore di apertura, a differenza dei precedenti controlli itineranti.

Non solo. Grazie al maxi appalto da 90 milioni di euro in tre anni, le stazioni della Capitale hanno degli steward antincendio in servizio h24.



Prima di ottobre 2024, i vigilantes si spostavano da una stazione all’altra della terza linea metropolitana per monitorare la situazione. Ora tutti gli scali hanno almeno una guardia armata fissa e esclusivamente dedicata.

Come spiegato dall’assessore alla Mobilità Eugenio Patané durante l’audizione alla commissione Giubileo, “Adesso siamo in grado di garantire una presenza costante nelle stazioni, con un totale di 175 turni di guardie giurate fisse e 35 turni di pattuglia, per un totale di 210 turni settimanali. In più, 55 turni sono dedicati agli steward per la sicurezza antincendio,” ha sottolineato Patané.

Più sicurezza per la Porta Santa:

Il servizio di controllo sarà ulteriormente potenziato durante il periodo natalizio, con un incremento di 165 mila euro per rafforzare la sicurezza da fine dicembre, in vista dell’apertura della Porta Santa e della massiccia affluenza prevista per il Giubileo 2025.

L’obiettivo è garantire una maggiore protezione per i passeggeri e i turisti, mentre si attendono numerosi pellegrini e visitatori per gli eventi religiosi.

Stazioni più sicure con l’intelligenza artificiale:

Grazie anche ai nuovi sistemi di videosorveglianza, Patanè vuole integrare, nel corso del 2025, l’intelligenza artificiale con il monitoraggio. “In questo modo – ha spiegato – potremo avere un conteggio migliore dei passeggeri e, soprattutto, riconoscere le stazioni troppo affollate per intervenire subito ed evitare problemi”.

