Giubileo. Sopralluogo Alfonsi al cantiere Parco Prati di Acqua Acetosa

L’Assessora capitolina all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi ha effettuato questa mattina, 12 agosto 2024 un sopralluogo per verificare l’avanzamento dei lavori di realizzazione del Parco Prati di Acqua Acetosa, nell’area di confluenza di Tevere e Aniene. Si tratta di uno dei cinque Parchi fluviali per i quali sono stati stanziati complessivi 7,3 milioni di euro di fondi previsti dal Programma degli interventi in preparazione del Giubileo 2025 inseriti nell’area tematica “Ambiente e Territorio – Tevere e le vie d’acqua”.

L’intervento, avviato a marzo scorso, è finanziato con circa 2 milioni di euro e prevede la riqualificazione ambientale e la bonifica di un’area di circa 8 ettari che presenta aspetti di valore paesaggistico rari e che si collega ai sistemi naturali urbani di Monte Antenne e del Parco di Villa Ada. Saranno realizzati due nuovi accessi, un percorso naturalistico ciclabile e una rete di percorsi pedonali. È prevista anche la realizzazione di aree con attrezzi ginnici e spazi gioco per bambini, di nuovi parcheggi con pavimentazioni drenanti e alberature, la sistemazione della scarpata e della discesa carrabile di servizio.

I lavori dei cinque parchi d’affaccio giubilari il Parco di affaccio di Ostia Antica, l’Oasi Naturalistica tra Ponte Milvio e Ponte Flaminio, il Parco d’affaccio nell’area ex oasi del WWF del Lungotevere delle Navi e il Parco di affaccio Foro ltalico, sono tutti stati avviati e si concluderanno entro dicembre 2024. A questi si aggiunge il progetto per rendere parco fluviale permanente Tiberis, l’area attualmente utilizzata come spiaggia urbana nella stagione estiva, i cui lavori partiranno ad ottobre.

“Anche nel mese di agosto proseguono i lavori per la realizzazione dei parchi d’affaccio fluviali, un grande intervento di riqualificazione e valorizzazione dell’asse urbano del Tevere, con l’obiettivo di restituire alla città aree oggi in gran parte inaccessibili e degradate. Un insieme di progetti che ha l’obiettivo di creare il più lungo parco fluviale d’Europa che costituirà anche un corridoio ecologico di fondamentale importanza per la biodiversità e la qualità ambientale connettendo il Tevere con la vita della città” dichiara Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale.

