Giulia Tempesta lascia l’Aula Giulio Cesare: sarà capo della segreteria di Gualtieri

Dodici anni, tre sindaci, centinaia di sedute e un impegno costante dalla parte della città. Giulia Tempesta, consigliera comunale del Partito Democratico e presidente del Pd Roma, ha salutato ufficialmente l’Aula Giulio Cesare nella mattinata del 26 giugno. Un congedo tutt’altro che silenzioso: la sua è una partenza che segna un nuovo inizio, stavolta dietro le quinte del Campidoglio, come capo della segreteria politica del sindaco Roberto Gualtieri.

“La voce si è diffusa, lo sapete tutti”, ha ammesso lei stessa, emozionata, in apertura di seduta. E sì, nei corridoi del Campidoglio già si parlava da giorni della sua nuova destinazione. Ora è ufficiale: sarà lei a guidare la macchina strategica del sindaco, un ruolo chiave in un momento delicato e ambizioso per la Capitale.

Tempesta, 37 anni, è una veterana della politica romana, pur con un profilo da “nuova generazione”. Eletta per la prima volta nel 2013 con Ignazio Marino, ha attraversato la burrascosa stagione dei Cinque Stelle riuscendo a farsi rieleggere nel 2016, e infine a essere confermata nel 2021, sull’onda della vittoria di Roberto Gualtieri. Nell’ultimo mandato ha presieduto la commissione Bilancio, un incarico che l’ha vista spesso al centro delle decisioni più tecniche ma fondamentali per Roma.

“Sono entrata qui che avevo 25 anni – ha ricordato con voce ferma, ma visibilmente commossa – una vita fa per me, e un’altra epoca per Roma”. Ora, con il nuovo incarico, lascia formalmente il suo scranno da consigliera, ma non certo l’impegno politico: si trasferisce nella stanza accanto a quella del sindaco, in una posizione dove il lavoro sarà forse meno visibile, ma decisivo.

Il suo arrivo alla guida della segreteria segue la staffetta lasciata da Giulio Bugarini – oggi assessore – e poi da Albino Ruberti, dimessosi il 22 giugno. La nomina conferma il ruolo sempre più centrale delle donne nella cabina di regia del governo capitolino.

“Ringrazio il sindaco per la fiducia – ha aggiunto – affronto questa nuova sfida con spirito di servizio, grande motivazione e la consapevolezza che Roma sta vivendo una fase di rinascita. In questa stagione serve lavoro silenzioso, ma concreto. E io sono pronta”.

Nella stessa giornata, un altro tassello politico è andato al suo posto: l’ingresso in giunta di Pino Battaglia con la delega alle Periferie, a conferma di un centrosinistra che, pur tra equilibri interni da tenere, si riorganizza con figure radicate sul territorio.

Giulia Tempesta esce così dall’Aula dove ha costruito la sua identità politica, ma non esce dalla scena. Al contrario, entra in una fase nuova, più strategica e forse più incisiva. Un passaggio di testimone con sé stessa: dalla voce dell’aula, alla mente dell’azione.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.