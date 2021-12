Giulio Pettinato firma l’opera 2021 del Reparto Operativo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale

Sono del pittore Giulio Pettinato le riproduzioni artistiche, rigorosamente numerate in sole 100 copie e datate “Dicembre 2021”, che effigiano il Reparto Operativo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale.

Dotata di certificato di garanzia, l’opera è destinata a valorizzare quanto i collezionasti bramano avere per impreziosire le proprie raccolte. Purtroppo queste non saranno poste in vendite, ma destinate ad omaggiare persone titolate delle istituzioni e non solo.

Il ruolo di questo reparto è indispensabile sia per la salvaguardia del patrimonio culturale con la registrazione delle opere dei privati cittadini, i quali in caso di furto avvantaggerebbero il lavoro dei militari per un auspicabile recupero, sia per la “Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti”, gestita dal TPC per conto del MiBACT.

Stiamo parlando di circa 6 milioni di opere registrate ed è a disposizione di tutte le polizie del mondo.

La fondazione di questo Comando, la cui sede generale si trova a Roma, risale al 3 maggio 1969 con la denominazione “Comando Carabinieri Ministero Pubblica Istruzione – Nucleo Tutela Patrimonio Artistico” il cui scopo è, essenzialmente, quello di tutelare il patrimonio culturale ed artistico dell’Italia. Nel 1971 divenne comando di Corpo. Nel 1992 assunse la denominazione di Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Artistico e infine, nel 2001, l’attuale denominazione. L’attuale sede operativa, come si evince dal certificato di garanzia di questo pregiato lavoro di Giulio Pettinato, è in Via Anicia.

Ma torniamo all’opera. Questa raffigura la Caserma La Marmora dove spicca il motto “Nulli Secundus” (Secondo a Nessuno), con bandiere al vento, due carabinieri in divisa, e con sullo sfondo il Pantheon.

Un’opera acquerellata, dai tratti delicati e nello stesso tempo intensa nel messaggio, come d’altronde lo sono i lavori dell’affermato artista che lo ha realizzato.