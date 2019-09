Giunta capitolina: cambiano cinque Assessorati

La sindaca Virginia Raggi ha annunciato il cambio della guardia ai vertici di cinque Assessorati: la delega su Persona-Scuola-Comunità Solidale passa da Laura Baldassarre a Veronica Mammì (finora assessora al Municipio VII per le stesse materie); al Patrimonio e Politiche Abitative Valentina Vivarelli (presidente Commissione Patrimonio) sostituisce Rosalba Castiglione; alle Infrastrutture Linda Meleo – finora assessora alla Città in Movimento – subentra a Margherita Gatta; mentre alla Città in Movimento è stato nominato Pietro Calabrese (finora presidente Commissione Mobilità). Flavia Marzano, infine, lascia l’Assessorato a Comunicazione-Semplificazione-Pari Opportunità e la delega viene assunta direttamente dalla sindaca Raggi.

La stessa Sindaca ha spiegato, via social e poi in conferenza stampa, il senso dell’operazione: “Oggi avviamo una nuova fase politica che rafforzerà il lavoro della Giunta di Roma per la città. Dopo aver ristrutturato le fondamenta della macchina amministrativa, benché resti ancora molto da fare, imprimiamo un’accelerazione decisiva per portare a compimento il programma politico sulla base del quale i cittadini ci hanno eletto”.

Raggi ha ringraziato le uscenti: “Anche grazie al lavoro di alcuni assessori ‘tecnici’ ”, ha detto, “in questi tre anni abbiamo rimesso in ordine i conti di Roma Capitale” ed è stato “impostato un metodo di lavoro basato su aggiudicazioni trasparenti dei bandi di gara”. “Il loro contributo è stato importante”, ha concluso, “ora occorre uno scatto politico”.