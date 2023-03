Giuseppe D’Antone, Campione Italiano Master M65 Cross 2023

Giuseppe D’Antone (ASD Atletica La Sbarra) è Campione Italiano Master M65 Cross 2023 avendo corso i 4 km di percorso difficilissimo con il crono di 16’13”, precedendo Stefano Greci (A.S.D. Podistica AVIS Fabriano) e Alberto Adamo (Atletica Olympus).

Il Campionato Italiano Master Individuale e di Società, organizzato dalla “ASD Runners Chieti” ha avuto luogo a Chieti il 26 Febbraio 2023 .

Il titolo italiano di società è stato vinto dalla “S.S.D. A.R.L. Dynamyk Fitness BA” punti 1088, precedendo la “Atl, Paratico BS” punti 1075 e la “A.S.D. Daunia Running FG” punti 1017.

È stato un vero piacere per me essere presente alla conquista del titolo italiano da parte del grandissimo “Peppe” D’Antone che conosco e ammiro da più di venti anni, sempre gentile con tutti, umile. Un vero piacere assistere e tifare ogni atleta della Sbarra, un bel viaggio sportivo.

Mi sono anche divertito a gareggiare con ottime sensazioni andatura quasi costante ma non calante. E poi c’era anche mio nipote che in passato è stato tesserato con noi e continua a fare passi da gigante e io continuo ad allenarlo piacevolmente.

La “ASD Atletica La Sbarra RM” con punti 783 si è classificata all’11° posto su 106 società

classificate e 1ª tra le altre società del Lazio.

L’Atletica La Sbarra è un’Associazione Sportiva Dilettantistica di Tor Tre Teste, attiva nel

panorama podistico regionale e nazionale dal 1999.

Tra gli atleti presenti nella squadra Giuseppe D’Antone, un fenomeno. Passano gli anni,

cambia categoria, ma lui è sempre pronto e performante. Conosciuto e salutato da tutti, applaudito da tutti, coccolato da tutti.

Giuseppe D’Antone, classe 1958 è ancora uno dei più forti della squadra e riesce a competere con gli atleti più giovani vincendo, a ritmi elevatissimi, quasi sempre la sua categoria.

Cosa spinge un gruppo di persone ad allenarsi, incontrarsi vicino una sbarra, a costituire una società, a condividere passione e motivazione, fatica e gioie, infortuni e vittorie?

Questo è lo sport che vogliamo, che ti fa sentire parte di una squadra per raggiungere obiettivi di benessere e di performance, uno sport che avvicina persone, culture e mondi per provare a fare qualcosa insieme, per condividere allenamenti, gare, fatiche e gioie, che ti fa conoscere sempre più te stesso e gli altri, che ti fa apprendere soprattutto dalla scuola pratica dello sport prevalentemente all’interno del Parco di Tor Tre Teste, un polmone verde situato all’interno del Municipio Roma V e strutturato intorno ad un tratto dell’Acquedotto Alessandrino.

L’Atletica La Sbarra è menzionata in alcuni miei libri: “Cosa spinge le persone a fare sport?”, Edito da Aracne Editrice, Prefazione di Isa Magli.

http://www.aracneeditrice.it/aracneweb/index.php/pubblicazione.html?item=9788825528275

“Sport benessere e performance. Aspetti psicologici che influiscono sul benessere e performance dell’atleta”, edito da Prospettiva Editrice.

https://www.libreriauniversitaria.it/sport-benessere-performance-aspetti-

psicologici/libro/9788874189830

Sollecitato da un amico triatleta ho pensato di scrivere un libro che parli non solo di campioni, ma anche dell’atleta comune lavoratore, il quale deve districarsi tra famiglia e lavoro per coltivare la sua passione sportiva, per trovare il tempo per allenarsi, praticare sport, stare con amici atleti partecipare a competizioni.

Matteo Simone