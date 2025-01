Giustizia digitale in affanno: tribunali sospendono il nuovo sistema tecnologico

La rivoluzione digitale della giustizia parte… col freno a mano tirato. Problemi tecnici e ritardi stanno mettendo a rischio il funzionamento degli uffici giudiziari in tutta Italia.

L’App per il processo telematico, lanciata il 1° gennaio dopo il via libera al decreto del 27 dicembre, è già stata sospesa in diversi tribunali, da Roma a Milano, da Napoli a Torino.

La situazione è così critica che alcune procure, tra cui la Procura di Roma, la più grande d’Italia, hanno deciso di fermare tutto fino al 31 gennaio. La paralisi è dietro l’angolo.

“Stop” fino a fine gennaio

A Roma, il procuratore capo Francesco Lo Voi ha preso una decisione drastica: atti e documenti tornano su carta, almeno per le prossime tre settimane.

In una circolare inviata ai pubblici ministeri, Lo Voi ha stabilito che fino al 31 gennaio gli atti dovranno essere redatti e depositati in forma analogica, cioè su supporto cartaceo.

Basta digitale (per ora): niente trasmissioni online, niente firme elettroniche. Tutte le richieste, memorie e documenti dovranno essere inviati con modalità tradizionali.

I problemi dell’App: “Mancano i modelli, flussi in tilt”

Ma cosa sta bloccando il nuovo sistema? Secondo quanto riportato nella circolare, il problema è che “i nuovi flussi di atti” non hanno i modelli disponibili nell’App. In pratica, i documenti digitali richiesti dal sistema non sono compatibili con i formati necessari.

Inoltre, la Procura evidenzia la necessità di stabilire “intese tecnico-organizzative” con gli uffici del gip e con il Tribunale. Ma queste intese, sottolinea la circolare, non sono state raggiunte in tempo utile.

Da Nord a Sud, tribunali in difficoltà

Roma non è un caso isolato. La nuova App sta creando problemi in tutta Italia.

I presidenti dei Tribunali di Milano, Torino, Napoli, Bolzano e Pescara hanno già disposto la sospensione temporanea del sistema digitale.

A Milano, uno dei tribunali più importanti del Paese, i giudici hanno definito la situazione “critica” e si preparano a seguire l’esempio della Capitale.

A Napoli, uno dei territori più complessi dal punto di vista giudiziario, la Procura ha chiesto chiarezza sulle modalità di utilizzo del nuovo strumento.

Il commento degli avvocati di Roma

“Da tempo – si legge in una nota del Presidente del Coa Roma, Paolo Nesta – gli avvocati romani denunciano le inefficienze di un sistema tecnico che, lungi dal semplificare il processo, lo complica allungando i tempi delle procedure.

Il recente decreto del ministero della Giustizia, che il 27 dicembre scorso ha reso obbligatorio il deposito di alcuni atti tramite l’app a partire dal gennaio 2025, rischiava di paralizzare il processo.

Di qui la decisione, dopo quella analoga del presidente del Tribunale di Napoli, anche dei presidenti di Roma e Milano di sospendere l’utilizzo dell’app almeno per tutto il mese di gennaio“.

“In un contesto in cui l’innovazione tecnologica sta trasformando profondamente le dinamiche processuali – ha insistito Nesta – da un lato è essenziale assicurare che gli operatori siano adeguatamente formati e preparati per l’uso di questi strumenti; dall’altro è necessario assicurare a magistrati e avvocati la funzionalità e semplicità del sistema, che deve essere tale da consentirne l’agevole applicazione, così da evitare disfunzioni in un settore così delicato come è quello della giustizia penale.

La nostra, sia chiaro, non è una posizione oscurantista ma di buon senso: viva l’innovazione tecnologica dunque, ma a patto che essa sia uno strumento al servizio degli operatori del diritto e non un ulteriore ostacolo“.

Per questo l’ordine forense di Roma ha condiviso la decisione, “una scelta – ha terminato l’avvocato Nesta – che unisce innovazione e pragmatismo, e ci uniamo all’appello affinché la formazione sia considerata una priorità per garantire la continuità e la qualità del servizio giudiziario”.

