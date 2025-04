Gli 80 anni della Liberazione, Mattarella all’Altare della Patria

Sotto un cielo sospeso tra il ricordo e il presente, l’Italia si è fermata per onorare uno degli snodi più profondi della sua storia: l’80° anniversario della Liberazione.

Un 25 aprile che quest’anno si tinge di riflessione e lutto nazionale per la scomparsa di Papa Francesco, ma che non smette di scandire con forza il valore della libertà riconquistata.

Alle prime luci del mattino, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha aperto le celebrazioni deponendo una corona d’alloro sull’Altare della Patria, ai piedi dell’imponente Vittoriano, cuore simbolico della Nazione.

Con passo composto, il Capo dello Stato ha reso omaggio ai caduti della Resistenza, in una cerimonia sobria ma carica di significato.

Accanto a lui, in piazza Venezia, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Presidente del Senato Ignazio La Russa, quello della Camera Lorenzo Fontana, le alte cariche dello Stato, i rappresentanti delle Forze Armate e tanti cittadini, stretti in un silenzio rispettoso.

“Riaffermiamo i valori democratici che furono negati dal fascismo – ha dichiarato Meloni –. Il 25 aprile sia un momento di concordia nazionale, capace di unire il Paese nella memoria e nell’identità.”

Dopo il tributo al Milite Ignoto, Mattarella è volato a Genova, città medaglia d’oro della Resistenza, per un altro momento carico di memoria: il discorso al Cimitero Monumentale di Staglieno, luogo dove riposano i caduti della lotta partigiana.

Parole, le sue, attese con partecipazione da un’Italia che continua a interrogarsi su come trasmettere alle nuove generazioni il peso e il valore della libertà conquistata.

Nel pomeriggio, il Presidente tornerà a Roma: ad attenderlo, le numerose delegazioni internazionali in arrivo per rendere omaggio al Santo Padre, i cui funerali si terranno domani mattina nella Basilica di San Pietro.

