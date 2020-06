Gli appuntamenti dal 29 giugno al 5 luglio sulla pagina facebook del Teatro Biblioteca Quarticciolo

Al via il palinsesto settimanale – dal 29 giugno al 5 luglio – di #TBQweb sulla pagina facebook del Teatro Biblioteca Quarticciolo.

TBQweb continua mercoledì 1 luglio alle ore 18, in prima visione facebook, per #TBQfamiglie, Chiamami Terra! restituzione finale del corso teatrale per bambini a cura di Compagnia TeatroViola condotto da Jessica Bertagni. Federica Migliotti e Jessica Bertagni presentano il video Chiamami Terra!, restituzione finale del corso teatrale per bambini Chi è di scena? a cura di Compagnia TeatroViola condotto da Jessica Bertagni. In un momento carico di confusione e di insicurezze, l’unico appiglio è la Madre Terra, lei che tutto crea e tutto cambia, la nostra casa, la nostra fonte di vita, la nostra unica certezza. Ma perché la trattiamo così male allora? La reclusione e la sospensione da ogni attività hanno portato i bambini a concedersi il tempo per osservare il mondo con un occhio diverso, e a porsi delle domande riguardo chi siamo come esseri umani e quale è il nostro vero ruolo su questo pianeta. Si tratta, attraverso le parole di una poesia composta insieme, di una riflessione su quale siano stati gli errori umani commessi fino a oggi e quale potrebbe essere il modo migliore per ripartire. E se vedessimo la tragedia della pandemia come una occasione per mettere un punto e ricominciare una nuova vita? Rimettiamoci in gioco! Il momento è adesso! E qual è la voce migliore da ascoltare se non i bambini che saranno i futuri detentori del destino del pianeta? “Chiamami Terra!” è un dialogo tra i bambini e la Madre Terra che vuole donare speranza per un avvenire più bello…

Domenica 5 luglio alle ore 18, in prima visione facebook, Ritratti d’Autore. Massimo Marino dialoga con Teatro delle Ariette. Il Teatro delle Ariette, compagnia fondata nel 1996, che fa teatro nelle case, nei forni, negli ospedali, nelle scuole, per le strade, nelle piazze, persino nei campi e in mezzo alle campagne, ma anche ovviamente nei teatri e in importanti festival e rassegne teatrali nazionali ed europei, affronta spesso nei propri lavori i temi autobiografici del rapporto dell’uomo con le materie prime, con gli animali, con gli altri uomini e con la terra, accettandone le contraddizioni, interrogando il proprio passato e il futuro cercando nell’attimo presente una condivisione profonda tra attori e spettatori. In questi progetti, oltre ai pensieri e ai sentimenti, si “maneggiano” mattarelli, farina, acqua, coltelli e piatti, formaggi, carote, uova, animali, musica, suoni di attrezzi, si parla di amore, di gioia, di vita e di morte.

Con #IncursioniArtisticheDiMutualità il programma di iniziative social del Teatro Biblioteca Quarticciolo si inserisce nel palinsesto digitale TIC ON LINE dei Teatri in Comune – l’articolata rete di spazi per lo spettacolo parte del Sistema di Teatro Pubblico Plurale, coordinato dal Teatro di Roma e promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita Culturale.