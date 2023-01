Gli appuntamenti di gennaio 2023 alla Biblioteca Vaccheria Nardi a Colli Aniene

Valentina Chiarini è nata a Roma, dove per diversi anni ha lavorato come traduttrice. Dal 2003 vive in campagna e conduce, insieme a suo marito, un’azienda agricola biologica. Nel 2017 ha pubblicato il romanzo I Capaci. Storia di una famiglia, Pendragon, 2017. Da qualche anno cura un blog di taglio letterario sul sito www.infodem.it

Thomas “Toivi” Blatt aveva solo dodici anni quando la Polonia nel 1939 venne invasa dalla Germania nazista. La sua famiglia viveva a Izbica, una piccola cittadina del distretto di Lublino, destinato a diventare il territorio di tre dei più importanti campi di sterminio nazisti: Belzec, Majdanek e Sobibor. In quest’ultimo lager, concepito e costruito al solo ed esclusivo scopo di sterminare ebrei, Blatt venne deportato agli inizi del 1943. Dopo esservi sopravvissuto miracolosamente per alcuni mesi, e anche se aveva solo quattordici anni, prese parte alla più grande rivolta e fuga da un campo di sterminio nazista della storia dell’Olocausto. Blatt dovette poi sopravvivere, tra mille pericoli e quasi insormontabili difficoltà, per altri due anni nella Polonia occupata dal III Reich, fino all’arrivo dell’Armata Rossa nel 1945. Le ceneri di Sobibor include anche la trascrizione dello sbalorditivo colloquio avvenuto tra Blatt ed uno degli ufficiali SS del Lager, avvenuto nel 1982. Dei 250.000 ebrei deportati a Sobibor, sopravvissero solo coloro che erano riusciti a fuggire nel corso della rivolta e a sopravvivere alla caccia all’uomo scatenata dai nazisti: solo cinquantotto persone, tra uomini e donne.

“Vede, io sono ancora lì, e ho ancora sogni. I sogni sono così reali, così complicati. Non pensavo che i sogni potessero essere così. In molti sogni ho una possibilità di fuggire ma non la sfrutto, e poi è troppo tardi. In uno di questi sogni i nazisti mi dicono: «Va’ fuori, a comprare carta per stampe fotografiche, e poi torna qui». Mi lasciano uscire ed io penso: «C’è un modo per scappare?» In due ore c’è l’appello e mi dico: «Vediamo se riesco a raggiungere la stazione, ci vogliono venti minuti». Poi per prendere il treno ci vuole un’ora e un quarto, scoprono che non sono tornato, fermano il treno, e io ritorno a Sobibor, ritorno sempre a Sobibor, non c’è modo di andarsene. I sei mesi che ho passato a Sobibor possono essere moltiplicati per molte, molte volte. Io sono ancora lì. Alcuni sopravvissuti non vogliono parlare di tutto ciò. Siamo sopravvissuti, abbiamo avuto figli, e nipoti, e questo va bene, ma io non posso allontanarmi, non riesco ad andare via da lì”.