Gli elenchi di artigiani, commercianti e servizi aperti ad agosto 2020

Dodicesimo anno per Artigiani, commercianti e servizi aperti ad agosto, l’iniziativa congiunta Roma Capitale – CNA Roma che tiene aggiornati i cittadini su negozi, supermercati, artigiani e servizi che tengono le saracinesche aperte nel mese del solleone. Un’iniziativa utile a chi resta a Roma ma pure alle imprese, che hanno così una vetrina per farsi trovare online.

E questo, osserva CNA in una nota, sarà un agosto atipico per Roma: calo drastico dei visitatori (-60,5% di presenze straniere, stima Enit) ma pure oltre il 40% in meno di italiani che vanno in vacanza. E chi resta a casa troverà molti artigiani e commercianti che non abbasseranno la serranda, anche per provare a far aumentare le entrate dopo lo stop forzato del lockdown. Quest’anno, dunque, saranno soprattutto i cittadini a servirsi degli elenchi di attività aperte, soprattutto chi vive nelle periferie che si svuotano meno delle zone centrali.

Si tratta, sottolinea il Campidoglio, di “un segno di speranza”, lanciato dagli “artigiani e commercianti i quali, benché messi a dura prova dalla crisi sanitaria, si fanno espressione della voglia di ricominciare”.

Tra i settori più rappresentati: autoriparazione (10%), commercio e servizi (9%), pronto intervento idraulico ed elettrico (18%), acconciatura ed estetica (20%).

Qui gli elenchi delle attività commerciali, artigianali e di servizio della Capitale che lavorano ad agosto (per consultarli si può anche chiamare il contact center di Roma Capitale 060606).

Gli elenchi, come negli anni precedenti, restano aperti: le imprese che vogliono iscriversi possono registrarsi gratuitamente con il modulo online sul sito www.cnaroma.it o chiamando lo 06-570151.

In contemporanea con la pubblicazione degli elenchi, il Campidoglio – per sostenere il commercio romano – ha messo online tre diverse piattaforme di e-commerce, tagliate su misura per le piccole imprese che non accedono ai grandi network internazionali: vedi notizia.