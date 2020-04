Ecco qui di seguito gli eventi a distanza della settimana di Biblioline Perlasca.

Tuttopedia Podcast

Lunedì 27 aprile

Tuttopedia, l’enciclopedia libera e collaborativa. Viaggio-intervista in compagnia dei nostri esperti per attraversare i campi della conoscenza umana.

Nel quarto episodio, Andrea Turchi intervista la professoressa Claudia Sabatano, pedagogista, giovane e intraprendente dirigente scolastica dell’Istituto Giorgio Perlasca di Roma. Le sono state rivolte domande sui temi cruciali della scuola dell’emergenza: quali cambiamenti radicali avvenuti in questi mesi sono destinati a rimanere e quali le strade da percorrere per un dopo complesso, difficile ma anche non privo di nuove opportunità?

Per ascoltare Tuttopedia Podcast segui il link: https://www.spreaker.com/show/tuttopedia-podcast

Leggiversari

Martedì 28 aprile

Lettura di frammenti e pagine di autori celebri o un po’ dimenticati di cui ricorre l’anniversario.

Secondo appuntamento on-line per i nostri Leggiversari con la lettura di alcuni estratti di Sandro Onofri, letti e presentati da Mariateresa Pindilli e Andrea Turchi.

La scuola è difficile, è complicato il rapporto con i ragazzi, con i genitori, con l’istituzione. Onofri non è immune da dubbi, ed è proprio questo atteggiamento critico a restituirci l’immagine più fedele della scuola: un quadro amaro, a tratti grottesco, malinconico ma sempre il solo mondo in cui l’autore vuole vivere anche quando i ragazzi che si trova di fronte sono difficili, provocatori, impermeabili all’unico terreno su cui si può costruire con loro qualche certezza: la lingua. L’unica scarpa ‘su misura’ con cui gli studenti possono camminare senza sentirsi imbranati.

Il video sarà disponibile sul canale Youtube:

LibrAlata

Mercoledì 29 aprile

Libralata. Letture a distanza della grande narrativa di ieri e di oggi

Il libro scelto di questa settimana è Ritratto veneziano di Gustaw Herling, una raccolta di resoconti racconti che riguardano i tratti più salienti della storia di Italia. Uno di questi si intitola La peste di Napoli e a leggerla sarà il nostro Andrea Turchi per evidenziare ancora una volta il rapporto tra potere e gestione dell’epidemia.

Il video sarà disponibile sul canale Youtube:

Libri Libera Tutti

Giovedì 30 aprile

Libri Libera Tutti. Letture a domicilio per bambini curiosi

La rubrica online di video-letture pensata per tutti i bambini di età inferiore ai 10 anni. Il libro scelto di questa settimana è C’era due volte il barone Lamberto di Gianni Rodari, letto da Francesca Campli dell’Associazione Informadarte. La lettura sarà accompagnata da un laboratorio per bambini.

Il video sarà disponibile sul nostro canale Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC4k46XXPjdZZdXSV3avl–w?view_as=subscriber

La Stella Polare

La Stella polare, rubrica settimanale per rimanere connessi e informati.

COSE DA SAPERE

Rassegna informativa per docenti sulla valutazione formativa e cosa valutare ai tempi della DAD

http://www.indire.it/2020/04/03/la-scuola-fuori-dalle-mura-una-riflessione-sulla-didattica-a-distanza/

COSE DA LEGGERE

Povertà digitali ai tempi del «COVID-19» – Spazi in casa e disponibilità di computer per bambini e ragazzi

http://www.scuola7.it/?page=1

SUGGERIMENTI E CURIOSITÀ

il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ogni settimana mette gratuitamente a disposizione alcuni albi dedicati ai musei e ai parchi archeologici illustrati da alcuni dei migliori fumettisti italiani:

https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_950904866.html

Questa settimana

Sciarada di Museo delle Civiltà, Roma e Manfredi Ciminale.

https://issuu.com/coconinopress/docs/30_manfredi_ciminale_web

Per consultare l’archivio de La Stella Polare vai all’indirizzo: https://linktr.ee/bibliopointperlasca