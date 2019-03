Gli eventi culturali nelle Biblioteche e nei Municipi di Roma dal 18 al 24 marzo

Municipio I. Alla Biblioteca Casa delle Letterature, in piazza dell’Orologio 3, lunedì 18 marzo alle 17.30 presentazione del libro Storie che finiscono male di Donatella Bisutti, Einaudi ragazzi (2017), con Elio Pecora e Raimonda Morani, sarà presente l’autrice.

Inaugurazione della mostra L’attente Téméraire giovedì 21 alle 17.30 nell’ambito di Doppio passo. Incontri di Arte e Letteratura con poesie di Elio Pecora e fotografie di Phil Deken e traduzione di Maria Luisa Caldognetto. La mostra, realizzata in collaborazione con l’Ambasciata del Lussemburgo in Italia, è visitabile fino al 30 marzo. Fino al 19 marzo è visitabile la mostra Le mie trame di Giulia Birindelli, nell’ambito di “Doppio passo. Incontri di Arte e Letteratura”. Alla Biblioteca Casa della Memoria e della Storia, via di San Francesco di Sales 5, giovedì 21 alle 17 nell’ambito della rassegna Sessantotto e Dintorni. Il cinema negli anni della contestazione proiezione del film Prima della rivoluzione di Bernardo Bertolucci (1964), a cura di Biblioteche di Roma e Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico. In collaborazione con Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale. Alla Biblioteca Casa delle Traduzioni, via degli Avignonesi 32, martedì 19 alle 17.30 Italia chiama Argentina. La collaborazione italo – argentina in ambito cinematografico, incontro a cura di Adele Dell’Erario. Giovedì 21 alle 17.30 incontro Italia chiama Argentina, la traduzione letteraria fra Italia e Argentina a cura di Gina Maneri e Pablo Ingberg per conoscere Pablo Ingberg, vincitore della Borsa di studio presso la residenza della Casa delle Traduzioni. Alla Biblioteca Centrale Ragazzi – Centro Specializzato Ragazzi, via San Paolo alla Regola 15/18, fino al 20 marzo Premio Nati per leggere 2019 – Crescere con i libri. Per questa edizione del Premio il tema scelto dalla Giuria èDall’atomo alla zebra: i primi passi nella scienza.

Municipio II. Alla Biblioteca Villa Leopardi, in via MaKallé, mercoledì 20 marzo alle 17.30 presentazione del libro C’era una volta la filosofia di Nicola Zippel: una riflessione su quanto sia prezioso, per la filosofia, parlare con i bambini. Intervengono l’autore e Niccolò Argentieri. Alla Biblioteca Tullio De Mauro, via Tiburtina 113 (entrata nel Parco), lunedì 18 alle 9.30 incontro del ciclo Professione Psicologo: Strumenti, Contesti, Promozione Professionale. Tema dell’incontro condotto dalle psicologhe Elisabetta Gallotta e Roberta Manca: Fertilità, infertilità e procreazione. Martedì 19 alle 17.30 presentazione del libro Rosso è il cammino, autobiografia militante di Pino Santarelli, conprefazione di Alessandro Portelli e introduzione di Simone Oggionni, ed. Bordeaux (2018). Insieme all’autore partecipano all’incontro Gianni Cuperlo, Elettra Deiana e Augusto Illuminati. Coordina Rolando Galluzzi.

Municipio IV. Alla Biblioteca Aldo Fabrizi, in Via Treia 14, fino al 19 marzo è visitabile la mostraMedia.com La Divina Commedia in versione contemporanea. Alla Biblioteca Fabrizio Giovenale, via Fermo Corni – Parco di Aguzzano, nell’ambito del Festival delle scienze, con eventi nelle biblioteche dal 20 marzo al 31 maggio, sabato 23 alle 17 conferenza con Rita Carpentiero, Giorgio Boscheri, Eugenio Benvenuto Orti spaziali in biblioteca, in collaborazione con Agenzia Spaziale Italiana. A Villa Farinacci,in viale Rousseau 90, fino al 22 marzo sarà possibile visitare gratuitamente la Mostra di Arte Modernadel pittore Giuseppe Ascari, l’esposizione che include circa trenta opere dell’artista, tra dipinti, disegni e bozzetti per francobolli è aperta da lunedì 18 a mercoledì 20 dalle 16.30 alle 18:30; giovedì 21 e venerdì 22 mattina dalle 10.00 alle 12.00 (solo scuole) e il pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30.

Municipio V. Al Nuovo Cinema Aquila martedì 19 per il consueto appuntamento di Genitori al cinemala proiezione de La paranza dei bambini di Claudio Giovannesi e il primo appuntamento di Spazio Open con il ricordo di Don Roberto Sardelli, evento gratuito fino ad esaurimento posti. Giovedì 21 l’incontro con il regista Daniele Incalcaterra per la prima del documentario Chaco e l’arrivo in sala del drammatico Dafne di Federico Bondi che ha ottenuto il premio FIPRESCI (Federazione Internazionale della Stampa Cinematografica) alla 69° Berlinale e che sarà presente in sala per la proiezione del 22. Da venerdì 22 a domenica 24 ospite la selezione dei migliori film presentati al 33° Festival del Cinema latino-americano di Trieste. Ed ancora domenica 24 alle 17.00 nell’ambito del Festival Bella Storia patrocinato dal Municipio ed in occasione del 75° anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, Alessandro Barbero, docente ordinario di Storia Medioevale all’Università degli Studi del Piemonte Orientale, terrà una lezione dal titolo Una rete di partigiani: i GAP e l’attentato di via Rasella. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Alla Biblioteca Goffredo Mameli, in via del Pigneto 22, fino al 23 marzo è visitabile la mostra fotografica Italia al voto. Quando il web era la Strada di Carlo Riccardi, Maurizio Riccardi, Giovanni Currado e Flavia Scalambretti. Al Teatro Biblioteca Quarticciolo, in via Castellaneta 10, sabato 23 alle10 passeggia ta letteraria in occasione dell’Arbor Day 2019. La passeggiata partirà dalla Biblioteca Quarticciolo proseguirà all’interno del parco e terminerà alla Biblioteca G.Rodari con letture scelte dal circoli di lettura delle due biblioteche. In collaborazione con il CEA (Centro Educazione Ambientale) del Municipio.

Alla Casa della Cultura, via Casilina 665, mercoledì 20 alle 17.30 presentazione di Good Deeds Day, il volontariato insieme per il bene comune a cura del CSV Lazio. Giovedì 21 dalle 17.00 alle 19.00 il Centro Studi Patrizia Leonardi in occasione della Giornata Mondiale contro il Razzismo, organizza un incontro sul tema il razzismo in Italia a 80 anni dalle leggi razziali del regime fascista. Venerdì 22 dalle 15.00 alle 18.00 a cura dell’Associazione per l’Ecomuseo Casilino Ad Duas Lauros Tor Pignattara: tra Fragilità e Resilienza, laboratori e mappature finalizzati alla conoscenza del quartiere. Sabato 23 edomenica 24, dalle 16.00 alle 21.00, mostra di sculture in ceramica di Sergio Scognamiglio, scultore e ceramista napoletano. Tutte le iniziative sono ad ingresso gratuito.

Municipio VI. Alla Biblioteca Borghesiana, fino al 23 marzo mostra pittorica Quadri e quadretti, i colori dell’anima: modestia a parte! Un viaggio all’interno delle emozioni, attraverso la libera espressione degli ospiti della residenza Morgagni. Fino al 27 giugno tutti i giovedì pomeriggio dalle 16 alle 18.30 laboratorio di pittura e decoupage riservato agli iscritti alla biblioteca. Info e prenotazioni:tel. 0645460361, e-mail borghesiana@ bibliotechediroma.it. Alla Biblioteca Rugantino, via Rugantino 113, mercoledì 20 marzo alle 16 primo incontro di #crescere insieme, un progetto adottato da Il Melograno – Centro Informazione Maternità e Nascita, rivolto a nuclei familiari mamma- bambino.

Municipio VII. Alla Biblioteca Nelson Mandela, in via La Spezia 21, mercoledì 20 marzo alle 17Facciamo acquarello! laboratorio di disegno con la tecnica dell’acquarello a cura di Cristina Giammaria, autrice del libro Facciamo acquarello! della casa editrice chiPiùNeArtEdizioni. Per bambini di 5-10 anni. Per partecipare è necessario prenotarsi scrivendo a ill.nelsonmandela@ bibliotechediroma.it. Alla Biblioteca Casa dei Bimbi, via Libero Leonardi 153,fino al 21 marzo è visitabile la mostra Storie d’artista:Tortartè. Ma la torta di che artista è? Un’esperienza per avvicinare i bambini al mondo dell’arte attraverso linee, forme e colori delle opere di famosi artisti.

Municipio VIII. Alla Biblioteca Bibliocaffé Letterario, via Ostiense 95, mercoledì 20 marzo alle 17.30 presentazione del libro A parte i colori di Palmira De Angelis, con l’autrice dialogherà Antonio Trimarco.

Municipio IX. Alla Biblioteca Laurentina – Centro Culturale Elsa Morante, piazzale Elsa Morante,martedì 19 marzo alle 17 nell’ambito del ciclo Autore cerca lettore, Paola Nicoletti presenta il suolibro Raccontami il mare che hai dentro. Vivere con un figlio autistico, in collaborazione con AICAB, Associazione italiana Cantanti Attori e Ballerini. Incontro con l’autore e performance. Sabato 23 marzoalle 10 conferenza a cura del Gruppo Italia 267 – Litorale romano Amnesty International Donna istruzioni per il non-uso. Saranno raccolti e distribuiti dati informativi su professionisti, enti ed associazioni presenti sul territorio.

Municipio X. La settimana del Teatro del Lido di Ostia è dedicata ai più giovani con due matinée: una sul Jazz con la New Talent Jazz Orchestra“, lunedì 18 alle 9.00, e l’altra sul Teatro con Le Nuove Avventure dei Musicanti di Brema giovedì 21 alle 9.00 ed ancora sabato 23 una serata di teatro contro la cultura mafiosa con Dieci Storie proprio così alle 21.00. Al Parco Archeologico di Ostia Antica mercoledì 20 alle 16.30 conferenza di Fausto Zevi Il Museo Ostiense e le sue collezioni – prenotazione obbligatoria. All’Idroscalo di Ostia due le celebrazioni: giovedì 21 marzo la Giornata Mondiale della Poesia e venerdì 22 Giornata mondiale dell’Acqua ONU nel ricordo di Pier Paolo Pasolini e la sua attenzione su entrambi i temi. Venerdì 22 alle 18 alla Casa Clandestina fra gli incontri patrocinati daI Municipio uno della serie Chiamata alle Arti a cura di Spazi all’Arte, dedicato alla Resilienza.

Municipio XI. Alla Biblioteca Guglielmo Marconi, in via G. Cardano 135, fino al 6 aprile mostra fotografica MAAM Museo dell’Altro e dell’Altrove. Il MAAM rappresenta un’esperienza unica nel suo genere: inserito nell’ex stabilimento del salumificio Fiorucci sulla Prenestina, all’estrema periferia est di Roma, è al tempo stesso alloggio per famiglie disagiate ed esposizione in continuo divenire di murales, sculture e manufatti artistici che, a pieno titolo, si devono considerare spesso dei veri capolavori. La mostra fotografica, a cura del Circolo Fotografico PhotoUp, racconta questo legame unico e particolare.

Municipio XII. Al Bibliopoint IC Nando Martellini, via Giuseppe Vanni 5, nell’ambito del Festival delle scienze, in programma nelle biblioteche dal 20 marzo al 31 maggio 2019, mercoledì 20 marzolaboratorio per le scuole a cura dell’Associazione Culturale Scienza Divertente Roma Atomi, molecole, isotopi e radioattività. Alla Biblioteca Villino Corsini, in Largo 3 giugno 1849 snc, in occasione dellagiornata mondiale della poesia che si celebra il 21 marzo proiezioni riservate alle classi di scuola secondaria di primo e secondo grado. Gli insegnanti potranno scegliere fra due titoli: Il giovane favoloso di Mario Martone (Italia 2014), e Bright star di Jane Campion (GB 2009). È richiesta la prenotazione tramite email a ill.villinocorsini@ bibliotechediroma.it, specificando il numero di alunni, per concordare la partecipazione della classe in uno giorni previsti 19/20/21 marzo. Sabato 23 alle 10.30 presentazione del libro Nox Sine Luna di Morgan Darcy e Jill Parker (Argento Vivo Edizioni, 2018), incontro con le autrici che eseguiranno musiche originali e melodie antiche, mediante l’utilizzo di strumenti musicali non convenzionali. Ogni domenica f ino al 31 marzo alle 10.30 matinée con proiezione di un film preceduta da un’introduzione critica. Le protagoniste saranno Beatrix Potter, Virginia Woolf, Coco Chanel e Frida Kahlo.

Al Teatro Villa Pamphilj, sabato 23 alle 11.30, l’Orchestra di Villa Pamphilj, nata nell’ambito delle attività di musica d’insieme della Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia e all’interno del progetto del Teatro di Villa Pamphilj, diretta dal Maestro Fabrizio Cardosa con un organico aperto ai contributi dei musicisti di tutto il territorio, propone un repertorio che prevede incursioni multistilistiche e abbraccia suggestioni che vanno dalla classica al jazz, dal pop alla musica etnica all’interno di un continuum che tende a tenere insieme Kurt Weill e Frank Zappa, Henry Mancini e Nino Rota fino a Ravel e Bela Bartok. L’Orchestra che si è già esibita in numerosi concerti dalla Casa del Jazz, al Planet, approda periodicamente al Teatro Villa Pamphili sede delle prove.

Municipio XIV. Alla Biblioteca Franco Basaglia, in via Federico Borromeo 67, venerdì 22 marzo alle 17 incontro condotto da Minello Giorgetti Repubblica romana 170 anni di amore e libertà, per “passeggiare” tra le pagine di Roma tra il 9 febbraio 1849 al 16 febbraio 2019.