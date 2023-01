Ecco il calendario degli incontri incontri biblici in chiesa che si terranno dal 28 gennaio all’8 luglio 2023 nella Parrocchia di San Tommaso d’Aquino in via Campari 84 a cura del parroco don Domenico Vitulli.

Il primo incontro avrà per tema: Maria nel Nuovo e nel Vecchio Testamento.