Gli incontri letterari di aprile 2019

Ecco il calendario degli incontri letterari di aprile 2019 tenuti dalla Prof.ssa Loredana Mambella presso la Biblioteca della Parrocchia di San Romano martire,IV Municipio (ingresso Via delle Cave di Pietralata,63)

Martedì 2 aprile ore 17.00 in via eccezionale presso il Cafe’Letterario Senior Jag in Via Cupra 33 la Prof.ssa Mambella terrà una lezione evento in occasione dei 200 anni dell’Infinito di Giacomo Leopardi.

Seguono INCONTRI presso la Biblioteca della Parrocchia di San Romano martire

Giovedì 4 ore 17.00 Dante Paradiso.Analisi e commento Canto XIV

Giovedì 11 ore 17.00 La favolistica greca e latina.Esopo e Fedro.

Giovedì 18 sospensione Incontri in occasione del Giovedì Santo

Giovedì 25 sospensione Incontri per Festività nazionale.