Gli interventi dell’assessorato all’Ambiente del V municipio

L’Assessore alle Politiche Ambientali del V Municipio, Dario Pulcini informa sugli interventi di sua competenza in corso.

POTATURA ALBERATURE PRESSO I.C VIALE VENEZIA GIULIA

Proseguono gli interventi nelle scuole del V Municipio. In questi giorni, presso l’I.C Viale Venezia Giulia, è in corso la potatura e abbattimento di alberi nelle aree verdi presenti, certificati da un agronomo. Si tratta di un intervento necessario per la messa in sicurezza dell’edificio e per garantire l’incolumità dei bambini e di tutti coloro che frequentano la scuola.

INTERVENTO NEL SOTTOPASSO STRADALE DI VIALE DELLA SERENISSIMA

Importante intervento predisposto dal V Municipio nel tratto del sottopasso di viale della Serenissima. A parlare di questa operazione richiesta dalla cittadinanza, l’Assessore alle Politiche Ambientali Dario Pulcini che, in un post, comunica: “Giovedi 28 novembre effettueremo, con AMA, un intervento presso il sottopasso stradale di viale della Serenissima.

L’intervento di pulizia e rimozione dei rifiuti è stato predisposto su via Basiliano e proseguirà anche sul tratto di via Herbert Spencer. Si tratta di un lavoro importante, atteso e richiesto da tempo dalla cittadinanza.

L’Assessore Pulcini ha affermato: “Continueremo a fare interventi per dare decoro al territorio, ad educare sulla corretta gestione dei rifiuti e a sanzionare chi non rispetta l’ambiente”.