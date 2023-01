Gli iris gialli e la mia libertà durante la pandemia

“La fioritura degli iris gialli nella Riserva Naturale Valle dell’Aniene”, è uno spettacolo che dura pochi giorni. Io ho la fortuna di abitare a poca distanza dal luogo.

È bellissimo l’iris giallo, il giaggiolo acquatico. Delicato. Da ammirare e fotografare, non da cogliere ovviamente. Del resto, nulla va colto, nulla va toccato in una riserva naturale. La vegetazione cresce libera, l’odore della libertà è nell’aria. Ogni anno, a primavera, vado a trovare i miei amici, gli iris gialli nel comprensorio della Cervelletta, all’interno della Riserva.

Quest’anno vorrei ripetere la mia passeggiata. Vorrei rivedere gli iris gialli. Per favore, signori che ci governate, mi restituite la mia libertà? Perché, vedete, le restrizioni sensate, ragionevoli, si accettano volentieri, proprio perché sono sensate, ma le restrizioni irragionevoli non si accettano volentieri. Non si comprende perché mi si dia la possibilità di percorrere qualche chilometro girando in tondo attorno al palazzo dove abito, e mi si vieti di percorrere qualche chilometro allontanandomi dall’abitazione. Voglio sperare che certe limitazioni assurde della mia libertà non siano da attribuire a cattiva volontà, ma solo ad ingenuità, che poi è un eufemismo per non dire imbecillità”.

Questo scrivevo nell’aprile del 2020. In realtà, io la mia libertà me la presi.

Attraversando vie secondarie, e cortili e giardini tra agglomerati di palazzi, ci andai più di una volta al parco della Cervelletta, nonostante i divieti. Infischiandomene dei divieti. E quelle passeggiate assurdamente proibite, me le gustai come non mai. Non c’erano persone, giacché allora quasi tutti obbedivano alle imposizioni insensate. C’era il giallo luminoso dei fiori, una gran pace, e il cinguettio ogni tanto dell’usignolo di fiume.