Gli Stati Generali del Verde in Campidoglio

Venerdì 24 novembre 2023, dalle ore 09.30 alle ore 18.00, presso la Sala della Protomoteca del Campidoglio, sono convocati gli Stati Generali del Verde, una giornata dedicata al “Verde Urbano e Biodiversità nel Clima che Cambia”, con il coordinamento dell’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti e in collaborazione con Città Metropolitana, il CREA, il CUFA, l’Ordine degli Agronomi e Forestali di Roma e Provincia, il Collegio degli Agrotecnici di Roma, Rieti e Viterbo.

Un’occasione preziosa per riunire tutte le realtà che si occupano della progettazione e della cura del verde a Roma, per fare il punto sulla situazione in città e condividere insieme le prospettive future.