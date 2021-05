Gli ultimi appuntamenti per il galoppo a Capannelle

C’è ancora tempo per assistere all’ippica della velocità nell’Ippodromo di Capannelle, ma non troppo. Il grande ippodromo romano ha riaperto le porte al pubblico in occasione del Derby Day, domenica 23 maggio 2021, e per gli appassionati di galoppo è stata l’occasione per tornare a vestire i panni degli spettatori. Di occasioni per abitare gli spalti ne rimangono ancora tre, a partire dalla più importante il 30 maggio, ultima domenica al galoppo prima della pausa estiva.

Tanti gli appuntamenti dedicati alla velocità in programma su diverse distanze e previsti questa domenica nel famoso ippodromo. Il Latesse Royale, prova per i dilettanti sui 1.800 metri, attende in pista grande otto partenti. Sulla medesima pista è previsto anche il Premio Pizzeria a Cavallo, che prende il nome dal nuovo spazio gastronomico aperto nella struttura dell’ippodromo in occasione del Derby Day. In questa corsa sul miglio sono previsti in 14 sul nastro di partenza e tutti di tre anni, tra i quali Lucifero, Hard Way Winner, Hold On, Jocker’s Heart, Khorgos, Penango e Fantarecchia.

Grande attesa anche per il Premio Ginevra, corsa a vendere con 16 sfidanti impegnati sui 1.000 metri. Sui 1.200, invece, si affrontano i cavalli di due anni per il Premio Pretore, disputato tra gli otto iscritti e sulla pista all-weather, inaugurata nel 2005 e primo esempio italiano di pista con fondo sintetico.

Il galoppo prevede altri due appuntamenti prima di ritirarsi per l’estate ed entrambi in programma per la prossima settimana. Mercoledì 2 giugno si svolge l’ultima giornata dall’alta valenza tecnica, mentre l’incontro di venerdì 4 giugno arriva a mettere il punto definitivo e rimanda tutti gli appassionati a settembre.