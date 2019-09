La campionessa mondiale di Kickboxing a Centocelle per dire no alla violenza sulle donne

Sabato 5 ottobre dalle 10:00 alle 13:00, si terrà un interessante kombat workshop *gratuito tutto al femminile per dire no alla violenza sulle donne, presso la palestra K2 Space Gym in viale delle Gardenie 169 a Centocelle.

“Vogliamo trasmettere speranza e coraggio a tutte le donne, affinché sappiano di non essere sole, vogliamo farlo con la campionessa mondiale di Kickboxing Gloria Peritore e Girolamo Grammatico (insegnante di difesa personale presso la nostra palestra). Insieme diciamo ‘No alla violenza sulle donne’ perché la K2 è rosso amore, non rosso sangue” – dichiarano dalla direzione della palestra.

“Il colore rosso abbraccia tanti significati: fuoco, amore, passione. Il rosso è il colore che ha tinto le nostre pareti, dato vita al nostro logo. Il rosso è il colore della forza, il rosso è K2 Space Gym! Ci uniamo alla lotta contro la violenza sulle donne, sempre più spesso dettata dalla rabbia di uomini (se così possiamo definirli) che si sentono in diritto di giocare con le vite di giovani, donne, madri e abbiamo scelto di dargli voce attraverso Gloria Peritore” – concludono dal K2.

La Peritore, soprannominata “The shadows” per le sue movenze sul ring, è stata la prima donna italiana a vincere il Bellator Kickboxing (St. Louis – Stati Uniti 2016) e a disputare il primo titolo Mondiale di Bellator a Firenze sempre nel 2016.

Gloria è impegnata nella lotta contro questa violenza, è stata scelta dal comune di Firenze come Testimonial di “Donne in Guardia”.

*Info e iscrizioni

Tel. 0683774531

Appuntamento aperto anche alle non praticanti.

Importante iscriversi prima.