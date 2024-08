Governo e Comune uniti per il Giubileo: Meloni promette recupero dei ritardi mentre Gualtieri conferma l’impegno

Nel giorno di riavvio delle attività del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni ha messo in chiaro l’impegno del governo verso il Giubileo del 2025, senza fare riferimento diretto alle recenti critiche della Cgil. In apertura della riunione, Meloni ha sottolineato l’importanza di rendere Roma il più accogliente possibile per l’arrivo di pellegrini da tutto il mondo, annunciando che il Governo sta collaborando con l’Amministrazione capitolina e la Regione Lazio per recuperare i ritardi e preparare la città per l’evento di fede, cultura e identità.

Meloni ha assicurato che le opere in fase di ultimazione rimarranno a beneficio della città e ha espresso fiducia nella capacità della nazione di ospitare grandi eventi.

Sebbene non abbia menzionato direttamente la richiesta della Cgil di 500 milioni di euro per evitare di compromettere l’evento, il messaggio è chiaro: il governo è al lavoro per garantire il successo del Giubileo.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha espresso pieno accordo con Meloni, confermando l’impegno della città a prepararsi per accogliere i milioni di pellegrini.

Gualtieri ha spiegato che i ritardi nell’avvio dei lavori sono stati causati dalla crisi di governo del 2022, ma ha rassicurato sul fatto che si sta lavorando intensamente per recuperare il tempo perso e affrontare le carenze infrastrutturali di lungo termine.

Gualtieri ha anche lodato la sinergia tra il governo, la Santa Sede, la Regione Lazio, il Comune di Roma e le società coinvolte, affermando che “il sistema Italia sta rispondendo al meglio”.

Ha infine invitato tutti a segnare sul calendario il 24 dicembre, data in cui sarà aperta la Porta Santa, dando inizio a un Giubileo di grande valore spirituale, culturale e civile.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙