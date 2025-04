Gp Liberazione e 25 aprile: ecco come muoversi in città

Il Gran Premio della Liberazione e le celebrazioni in programma per il 25 aprile comporteranno modifiche alla viabilità e ai trasporti, che vanno ad aggiungersi a quelle già attive per la gestione degli eventi legati alla scomparsa di Papa Francesco.

GP DELLA LIBERAZIONE

Dal 23 al 25 aprile Roma ospita la tre giorni Lazio Bike Days nell’area delle Terme di Caracalla. La manifestazione ciclistica, oltre al Gp della Liberazione e alla passeggiata solidale Bike4Fun in programma fra 24 e 25 aprile, prevede anche il campionato italiano cronometro a squadre categorie allievi e donne allieve nella giornata del 23.

Ci saranno chiusure su viale delle Terme di Caracalla, largo Vittime del Terrorismo, via Antoniniana, piazzale Numa Pompilio, via Baccelli, largo Fioritto, viale di Porta Ardeatina, piazzale Ardeatino, piazzale Ostiense, piazza di Porta San Paolo, viale Giotto, via Valle delle Camene, largo Chiarini, via Guerrieri, largo Lazzerini e via di Villa Pepoli.

Le linee bus 160, 671, 714, 715 e 792 saranno deviate tra le 7.30 e le 19 (il 25 dalle 6.30) per consentire gli allestimenti. Nei giorni 23, 24 e 25 aprile, inoltre, gli stalli bus di sosta oraria di viale delle Terme di Caracalla e via Antoniniana non saranno disponibili.

25 APRILE

Sono diverse le celebrazioni in programma per l’80° anniversario della Liberazione d’Italia. Per la tradizionale cerimonia all’Altare della Patria (ore 9.30), dalle 8 sarà chiusa al traffico piazza Venezia. Deviazioni per le linee bus H, C3, 8, 30, 40, 44, 46, 51, 60, 62, 63, 64, 70, 80, 81, 83, 85, 87, 118, 119, 160, 170, 190F, 492, 628, 715, 716, 781 e 916F.

Dalle ore 9 alle 12 un corteo Anpi si sposterà da largo Benedetto Bompiani a Parco Schuster. Lo stesso corteo, alle 14.30, da Parco Schuster raggiungerà piazzale Ostiense. Deviazioni per le linee bus 23, 30, 77, 83, 96, 160, 280, 671, 714, 715, 716, 719, 775, 780 e 792.

Dalle 9 alle 13 corteo anche tra Prati e Trionfale, con possibili chiusure e deviazioni.

Partirà invece da piazza delle Camelie (Centocelle), per arrivare al Parco Tor Tre Teste, il corteo in programma dalle 10 alle 13. Anche in questo caso sono previste chiusure delle strade e deviazioni per le linee bus C5, 5, 14, 19, 106, 313, 450, 542, 556.

Manifestazione anche a Casal Bertone. Un corteo partirà alle ore 15 da piazza di Santa Maria Consolatrice per fare ritorno sempre nello stesso luogo intorno alle 17. Chiusure al passaggio della manifestazione.

Per la festa della Liberazione, iniziative come sempre a Porta San Paolo. Alle 18.30 sarà chiusa al transito via Persichetti e, dalle 20.30 a mezzanotte, chiuderà anche il lato di piazzale Ostiense su via del Campo Boario. Deviate, a partire dalle 18.30, le linee bus 23, 30, 77, 83, 96, 280, 715, 716, 719, 775 e 780.

Informazioni aggiornate e percorsi delle manifestazioni sul sito di Roma Servizi per la Mobilità .

