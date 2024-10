Gran Galà dello Sport – Municipio V

“Il Municipio V, in collaborazione con il CONI, è lieto di annunciare la Seconda Edizione del Gran Galà dello Sport, un’occasione speciale per celebrare gli atleti e le atlete del nostro territorio che si sono distinti nelle loro discipline raggiungendo traguardi straordinari.

Durante l’evento, verranno inoltre premiati tutti coloro che hanno dedicato la propria vita allo sport, con impegno e passione, contribuendo allo sviluppo e alla promozione dei valori sportivi nella nostra comunità.

L’appuntamento è fissato per sabato 26 ottobre 2024 alle ore 9:00 presso il Cinema Broadway, in Via dei Narcisi 26. Questo evento rappresenta non solo un momento di celebrazione per i risultati ottenuti, ma anche un’opportunità per riconoscere l’importanza dello sport nella formazione dei giovani e nella coesione sociale del nostro territorio.

Saranno presenti le autorità locali e rappresentanti del mondo sportivo, che condivideranno questo momento di riconoscimento e festa insieme ai protagonisti dello sport municipale. Vi aspettiamo numerosi per festeggiare insieme i valori di impegno, inclusione, determinazione e passione che lo sport sa trasmettere”.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙