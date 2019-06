Grande partecipazione per la Festa della Musica 2019 a Roma

Il 21 giugno 2019 grande partecipazione per l’edizione 2019 della Festa della Musica di Roma. Hanno aderito più di 4.800 musicisti, realizzando in tutto il territorio della città oltre 500 appuntamenti.

La Festa della Musica di Roma 2019 è promossa da Roma Capitale – Assessorato Crescita culturale – Dipartimento Attività Culturali con la comunicazione di Zètema Progetto Cultura. Ė realizzata in collaborazione con Atac S.p.A e Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. e aderisce alla Festa della Musica promossa dal MIBAC, Ministero dei beni e delle attività culturali – Società Italiana degli Autori ed Editori – AIPFM Associazione italiana per la Promozione della Festa della Musica.

“Ringrazio quanti ieri dalle 16 alle 24 hanno deciso di partecipare attivamente alla Festa della Musica di Roma scendendo in piazze, strade, musei, chiese, mercati rionali e altri spazi diffusi in tutti i Municipi della città. Ringrazio anche tutti coloro che, cogliendo lo spirito libero della manifestazione hanno trascorso il pomeriggio e la sera di ieri festeggiando il solstizio d’estate e la Festa della Musica, così come in tante altre città del mondo. Roma sempre di più, anche grazie ad iniziative come questa, dimostra di essere una città di cultura, vitale, attiva, al pari delle altre capitali europee” dichiara la Sindaca Virginia Raggi.

“È stato meraviglioso girare per la città e vedere tante persone insieme serenamente godersi ogni genere di musica, grazie alla partecipazione di altri cittadini che, per piacere e generosamente, hanno messo il loro talento a disposizione di chiunque volesse beneficiarne. È un bel modo di vivere gli spazi pubblici, un modo che parla di una convivenza civile e pacifica possibile, antagonista di ogni forma di violenza e intolleranza” così il Vicesindaco con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo.