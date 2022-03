Grande partecipazione per ricordare il centenario di P.P. Pasolini nel IV Municipio

Neanche la fredda tramontana del 5 marzo 2022 mattina è riuscita a fermare il folto gruppo di persone che hanno assistito all’inaugurazione del murales dedicato a Pier Paolo Pasolini, a ridosso della metro B di Santa Maria del Soccorso, nel centenario della sua nascita. Il giusto tributo per un personaggio che ha amato questo territorio che lo ha riconosciuto ed adottato come “uno di noi”.

Erano presenti all’evento il Presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti, l’assessore comunale Eugenio Patanè, l’assessore alla cultura Maurizio Rossi e tutta la giunta del IV Municipio. Il presidente del IV Municipio ha comunicato che quello di oggi è solo il primo evento dedicato al grande scrittore a cui ne seguiranno altri itineranti su tutto il tiburtino.

Ha poi confermato che il Municipio si sta prodigando affinché la casa di Rebibbia, dove ha abitato Pasolini per alcuni anni, sia annessa al Patrimonio di Roma per trasformarla in un museo dedicato all’illustre personaggio.

L’evento è poi proseguito presso la Biblioteca comunale della Vaccheria Nardi con alcune letture scelte tra la produzione di scritti dell’autore che avevano riferimenti con il territorio del tiburtino. La sala era gremita in tutti i suoi posti e neanche l’aggiunta di altre sedie è stata sufficiente per tutte le persone presenti a riprova che questo territorio ha fame di Cultura soprattutto quando è organizzata bene come in questa giornata.

La sinergia tra la Biblioteca e alcune associazioni del territorio, come l’Università Popolare Michele Testa, Piccoli Giganti onlus, la scuola di musica Anton Rubinstein, hanno reso un grande omaggio all’illustre scrittore. Ha introdotto l’evento la responsabile della Biblioteca dr.ssa Elisa Moltoni a cui sono seguite le letture della prof.ssa Anna Grossi dell’Università Popolare Michele Testa, della dr.ssa Katia Barcella dell’Associazione Vivere a Colli Aniene e dell’attore Pietro Pilla. Particolarmente applauditi gli intermezzi musicali dei ragazzi della scuola di musica Anton Rubinstein guidati dalla dr.ssa Sara Matteo. Un bellissimo dipinto raffigurante Pier Paolo Pasolini dell’artista Tiziana Camacci dell’Associazione Piccoli Giganti onlus ha fatto da sfondo alla manifestazione ed è stato donato alla Biblioteca comunale della Vaccheria Nardi.

Una bellissima giornata di cultura a cui seguiranno presto altri eventi su cui vi terremo informati.

“Il 5 marzo del 1922 nasceva Pier Paolo Pasolini, – dichiara il Presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti – una delle figure più eclettiche della scena culturale del secondo Novecento, ancora oggi un punto fermo della cultura nazionale ed internazionale grazie alla sua capacità di leggere ed anticipare le trasformazioni della società contemporanea.

Un autore tuttora originale e di grande attualità, fortemente legato ai luoghi e al territorio nei quali ha vissuto.

I suoi primi anni a Roma dal 1951 al 1953 li trascorre nella casa di via Tagliere n. 3 nel quartiere Rebibbia. Molte sono le tracce del suo vissuto nel territorio municipale.

Il Municipio IV per celebrare il centenario dalla sua nascita ha voluto avviare l’anno pasoliniano ed il ricco programma delle attività culturali che, si svolgeranno a carattere itinerante su tutto il territorio municipale fino alla fine dell’anno, inaugurando oggi il murale realizzato dall’artista Leonardo Crudi sulle facciate esterne della stazione Metro B Santa Maria del Soccorso, le celebrazioni sono proseguite presso la Biblioteca Vaccheria Nardi con la lettura di alcune opere sull’autore riguardanti il Municipio Roma IV e recitate dall’attore Pietro Pilla in collaborazione con l’Università Popolare Michele Testa e la Scuola di Musica Anton Rubinstein.”