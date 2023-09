Grande spettacolo a Capannelle

Ecco in dettaglio i risultati:

DERBY ITALIANO DEL TROTTO

Sesta corsa – Batteria A Derby Italiano del Trotto

Risultato completamente in linea con le previsioni nella batteria A del Derby Italiano del Trotto: il netto favorito Expo Wise As, reduce da importante e fruttuosa campagna svedese, è tornato a correre sulle nostre piste per guadagnarsi l’accesso alla finale del Nastro Azzurro della quale sarà probabilmente il favorito. Percorso senza sbavature per il campioncino del Team Gocciadoro che in meno di 300 metri ha rilevato il comando da Ever Wise As, ha condotto a ritmo tranquillo nei successivi 700 metri ma ha poi accelerato benissimo nel giro finale non facendosi mai avvicinare dagli avversari. Il figlio di Ready Cash ha concluso il suo impegno ancora in ottima spinta a media eccellente di 1.14 (con i 660 finali sul piede dell’ 1.10.7 !) , saldo nelle mani del suo preparatore Alessandro Gocciadoro. Everything Bi ed Encierro, i più gettonati fra gli altri concorrenti per guadagnare la qualificazione alla finale, hanno messo in campo robusta progressione nella parte più veloce di gara e sono emersi chiaramente alle migliori piazze.