Grande successo del 18° Incontro Corale di Roma e del Lazio

Si è confermato un successo l’Incontro Corale di Roma e del Lazio, tenutosi sabato scorso presso la Chiesa Dio Padre Misericordioso nel quartiere di Tor Tre Teste a Roma, giunto alla sua XVIII edizione e organizzato dal Coro Accordi e Note in collaborazione col l’Incontro Associazione Culturale di Tor Tre Teste APS sotto la direzione artistica del M° Roberto Boarini e il coordinamento del Presidente del Coro Palmira Pasquaini.

Tratto distintivo dell’evento è da un lato quello di offrire un programma musicale variegato e di qualità e dall’altro quello di favorire l’incontro tra Cori e musicisti per incentivare lo scambio culturale ed iniziare o consolidare collaborazioni artistiche.

Dopo i saluti del Parroco Don Enrico Ramponi, di Giorgio Grillo e Palmira Pasqualini, Presidente e Vice Presidente dell’Associazione Culturale L’Incontro, l’apertura della serata è stata affidata al Coro Accordi e Note diretto dal M° Roberto Boarini, che per l’occasione ha eseguito per la prima volta O sacrum convivium di Luigi Molfino per proseguire con due brani di Fabrizio De Andrè.

E’ stata la volta poi della Corale Polifonica Città di Nettuno (Direttore M° Elisa Park) con un repertorio che ha spaziato dal classico al moderno (Ave Verum e Benedictus di K. Jenkins, Ave Maria di G. Caccini, Panis Angelicus di C. Franck, l’Aria sulla quarta corda di J. S. Bach, Gabriel’s Oboe di E. Morricone) ed ha concluso con un’esecuzione congiunta dell’Ave Verum di W.A. Mozart con il Coro Accordi e Note.

I due Cori hanno lasciato il posto ai Tibur Gospel Singers (Direttore M° Gianluigi Zucchi) ed al loro programma di musica gospel (Hosanna e Khumbaya – Soweto Gospel Choir; I need you once again – Brooklyn Tabernacle Gospel Choir; Total praise – R. Smallwood; Down by the riverside e King Jesus is a listening – traditional). L’esibizione è terminata nuovamente con l’esecuzione insieme al Coro Accordi e Note del famoso Oh Happy Day.

La chiusura della serata è stata affidata all’Orchestra giovanile Oltre le Note, un gruppo formato da circa 40 elementi. Si tratta di ragazzi tra i 13 e i 20 anni provenienti da scuole medie e licei musicali di diversi quartieri di Roma e fuori Roma, come ha raccontato Claudia Castrichella, coordinatrice di questo importante progetto che permette a questi ragazzi di sviluppare la propria passione per la musica, e di crescere facendo esperienze musicali diverse.

L’orchestra, diretta alternativamente dai M° Roberto Boarini, Giacomo Petraccini e Andrea Pomettini, ha eseguito brandi tratti da colonne sonore di famosi film (Rugantino, I Pirati dei Caraibi, The Avengers, James Bond 007 Licenza di uccidere).

Doverosi sono stati i ringraziamenti finali al pubblico davvero numeroso, partecipe e caloroso, ai Cori e ragazzi che hanno condiviso con entusiasmo ogni momento della serata, agli sponsor, il cui sostegno è ormai fondamentale, ed infine al Coro Accordi e Note ed all’Associazione Culturale l’ Incontro che anno dopo anno, con impegno costante portano avanti iniziative di questo genere rappresentando un punto di riferimento per il quartiere.

L’architetto Richard Meier, durante la presentazione del progetto della chiesa al Papa Giovanni Paolo II disse “ Le vele bianche ci condurranno verso un mondo nuovo”. Un pensiero di grande speranza, un viaggio più facile da realizzare se le vele sono sostenute anche dalla musica e dal suo messaggio di universalità, fratellanza, condivisione.

Foto Franco Giorgi

Per info:

Coro Accordi e Note – Centro Culturale Lepetit

Via Roberto Lepetit, 86 – 00155 Roma – Tel. 06/2283794

email: culturalepetit@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Coro-Accordi-e-Note-141473445864589/

Maria Mimmo