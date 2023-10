Grande successo Premiazione del 9° Premio Caterina Martinelli

Il 28 ottobre mattina presso la Biblioteca Vaccheria Nardi si è svolta la cerimonia di premiazione del 9° Concorso Letterario Caterina Martinelli promosso dall’Associazione Culturale Vivere a Colli Aniene.

Ha condotto l’evento la dr.ssa Katia Barcella davanti ad un pubblico che riscontriamo solo nelle grandi occasioni. Questo evento è diventato un appuntamento fisso per il territorio e tra i presenti c’erano rappresentanti delle istituzioni e dell’associazionismo. La manifestazione si è svolta con la collaborazione della scuola di musica Anton Rubinstein e sotto il patrocinio dell’Università Popolare Michele Testa che ha consegnato due premi alla cultura.

Dopo i dovuti ringraziamenti alla direzione della Biblioteca, ai componenti della giuria, al pubblico e agli autori presenti, il Presidente dell’Associazione Vivere a Colli Aniene Antonio Barcella ha evidenziato alcuni temi importanti per il proseguimento del concorso quale, ad esempio, la difficoltà nella composizione della giuria perché non sono molte le persone disposte a sacrificare un po’ di tempo per la cultura.

Poi si è rivolto agli autori: «Spenderò poche ma doverose parole. Questa cerimonia rappresenta per noi l’epilogo di un lavoro durato un anno. Sul premio letterario convergono opere provenienti da ogni parte d’Italia e alcune volte anche dall’estero. Ormai il nostro premio letterario è ben conosciuto e anche senza fare tanta pubblicità alla manifestazione abbiamo sempre una buona partecipazione. Essendo arrivati alla nona edizione del Concorso, molti libri in vendita riportano i successi conseguiti al nostro premio letterario. Tutto questo contribuisce a far crescere il curriculum degli autori. Tutta l’organizzazione del Concorso è ad esclusivo carico dell’Associazione Vivere a Colli Aniene e dei volontari che ci aiutano e la nostra organizzazione non riceve alcun contributo economico a sostegno di questa iniziativa culturale nazionale.»

È poi iniziata la consegna dei premi agli autori e ognuno di loro ha potuto leggere la propria opera o parlare del suo contenuto. Molti di loro hanno manifestato compiacimento e commozione per il riconoscimento a loro attribuito. Un motivo di soddisfazione che gratifica il lavoro degli organizzatori. La presenza dell’Assessore alla Cultura del IV Municipio Maurizio Rossi è stata molto apprezzata dai presenti. L’Assessore, oltre a consegnare alcuni premi, ha ricordato che il prossimo anno è l’anniversario per gli 80 anni dalla morte di Caterina Martinelli (2 maggio 1944) e il Municipio ha in progetto di preparare un grande evento. Ha chiesto alla nostra associazione, che ha dedicato alla popolana romana questo importante concorso letterario, di collaborare alla preparazione dell’avvenimento. Logicamente abbiamo dato la nostra disponibilità perché Caterina Martinelli merita questo riconoscimento.